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Дети экстерната. Как донецкие школьники получают украинское образование

Юля Тараруй
30 октября 2019, 13:00

Дети экстерната. Как донецкие школьники получают украинское образование

Фото: newportbeachindy.com Фото: newportbeachindy.com

«Когда я уезжала, моя бабушка закатила мне скандал и сказала, что я "предатель родины"», - говорит школьница из Донецка, которая на осенних каникулах приехала в Мариуполь, чтобы написать контрольную работу и сдать украинские экзамены экстерном за 9-й класс.

Девочке 16 лет, она просит называть ее Филом. Чтобы получить украинский документ об образовании, ей нужно сдать четыре экзамена: украинский язык и литература, правоведение, история и география Украины. Готовясь к экзаменам по этим обязательным предметам, она параллельно учится в местной школе, в которой преподают другие «обязательные» предметы для получения аттестата образца группировки «ДНР». Филу еще предстоит сдавать экзамены в местной школе, где больше не преподают историю Украины и украинский язык. Эти предметы не нужно знать, чтобы сдать экзамены в школах, подконтрольных «ДНР», потому что учебные заведения ориентируются на российские стандарты образования. Правда, как признается Фил, она не особо беспокоится о сдаче местной ГИА (государственная итоговая аттестация).

«Я не готовлюсь, потому что ни при каких условиях не планирую там оставаться, - говорит школьница. - Я хочу поступить в Одесский морской национальный университет. С детства мечтаю связать свою работу с морем».

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Фил говорит, что среди донецких учителей есть те, кто открыто недоволен стремлением детей получить украинский аттестат.  

«Даже среди учителей есть те, кто неодобрительно относятся к таким инициативам. Мы обязаны говорить классным руководителям, где мы будем находиться во время каникул… В моем окружении со старшим поколением сложно разговаривать на эту тему, потому что некоторые очень враждебно относятся к Украине», - добавила старшеклассница.

Она отмечает, что ее одноклассники в Донецке сегодня стремятся получить высшее российское образование и видят плюсы в «аттестате Л-ДНР», ведь можно учиться по программе соотечественников. К тому же, в России теперь проще получить образование, имея гражданство этой страны. У самой же Фил пока нет никакого паспорта. Через линию соприкосновения она проехала со свидетельством о рождении.

«Ты едешь по территории безысходности. Особенно в "серой зоне", где вместо дороги одни ямы. Но на КПВВ не было проблем из-за отсутствия паспорта», - рассказала она.

Возвращаться в Донецк после сдачи экзаменов школьница планирует уже с украинским паспортом. 

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Владислава из Енакиево - сверстница Фил. Девочка тоже планирует сдавать экзамены экстерном и поступить в украинский вуз. Она говорит, что самостоятельно приняла решение учиться в украинском вузе, но родители в принципе на нее не давят.

«Я вижу себя в сфере торговли. Планирую поступить или в Каразинскую школу бизнеса, или в Донецкий государственный университет управления в Мариуполе», - рассказала Владислава.

К слову, обе девочки в последний раз бывали на уроке украинского языка у себя в школах, когда учились в 6-м классе.

Это, конечно, наложило отпечаток на их подготовку к сдаче украинских экзаменов экстерном. Дети самостоятельно обучаются и готовятся по учебникам, которые рекомендует их украинская школа. Учителя обязаны консультировать детей перед написанием контрольных и сдачей экзаменов. Также девочки говорят, что в Донецке несложно найти репетитора по украинским предметам, для этого не обязательно искать онлайн-репетиторов, которые живут по ту сторону линии соприкосновения.

«Мы почти не слышим живой украинской речи и не говорим на украинском. Только в интернете можно услышать», - говорит Владислава, а Фил добавляет: «Кстати, на днях я впервые за пять лет буду смотреть фильм в украинской озвучке в кинотеатре».

Эти дети – далеко не последние из числа тех, кто не могут выехать из Донецка и Луганска, но хотят получить украинское образование. Сказать, сколько таких детей невозможно – такой статистики не существует. А число тех, кто сегодня дистанционно или экстернатом обучается в украинских учебных заведениях, едва ли расскажет о реальном количестве тех, кто хочет, но в силу обстоятельств не может.  

Для многих семей из Донецка и Луганска проблемой остается потребность периодически выезжать с ребенком для сдачи экзаменов – нужно найти деньги и время не только для того, чтобы пересечь КПВВ, но и для того, чтобы некоторое время жить в съемном жилье или гостинице. Частично проблему с жильем решают образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Школы с экстернатом и дистанционным обучением, как и любые другие государственные общеобразовательные учебные заведения, жилье не предоставляют.      

Школа №54, в которой Владислава и Фил уже написали несколько контрольных в рамках экстернатуры, находится в Мариуполе. С 2011 года, когда в городе была закрыта последняя вечерняя школа, учебное заведение практикует экстернатуру. До 2015 года в ней учились экстерном дети и взрослые, попавшие в разные жизненные обстоятельства и не получившие необходимых знаний в свое время. Это и представители ромских громад, и дети из неблагополучных семей. С 2015 года в школе сделали акцент на обучении детей с неподконтрольных территорий Донбасса.

Здесь не обучают дистанционно. Этим в Мариуполе занимается другое учебное заведение – ОШ№ 29.    

Задача учителей экстерната – проконсультировать учеников, которые самостоятельно готовятся к сдаче контрольных и экзаменов. Но это далеко не полное взаимодействие учителя с учеником, как во время дистанционного обучения.

«Как правило, ребенок “тянет” две программы - в основном большинство детей учатся и в школах на неподконтрольной территории, и получают образование на подконтрольной территории. Мы принимаем то, что ребенок выучил самостоятельно. У нас есть интернет-ресурсы, ссылки на учебники, образцы контрольных работ. Ученик приезжает, получает консультацию и сдает годовое оценивание и итоговую аттестацию», - рассказывает директор ОШ №54 Татьяна Тилинина.

Как правило, в экстернате нуждаются старшеклассники из Донецка и Луганска, хотя можно в любом классе перевести ребенка на эту форму обучения. Одни родители предусмотрительно обращаются в школу на подконтрольной территории, например, когда ребенок заканчивает восьмой класс. Но есть ситуации, когда школа получает заявления от родителей учеников десятых и одиннадцатых классов. Их примут в школу и позволят сдать экзамены 11-го класса лишь при условии, что они получат украинские свидетельства об окончании 9-го класса. Для того, чтобы школьникам было легче весной сдавать государственную итоговую аттестацию, на осенних каникулах для них могут провести оценивание за 9-й класс.  А для того, чтобы подтвердить уровень знаний ребенка, сначала проводят контрольные работы.  

Учительница истории Наталья Пахоменко отмечает, что даже те дети, которые в местных школах уже на протяжении нескольких лет не изучают ее предмет, показывают хорошие результаты.

«Конечно, особенно были видны знания у детей, когда в 2015 году еще преподавали историю. Но сегодня многие из них серьезно готовятся. Кое-что дети знают об истории Украины из контекста истории России, которую им преподают», - рассказала Пахоменко.

В рамках экстерната, украинская школа не проверяет и не оценивает детей по предметам, которые являются неосновными, но в свидетельстве пишет «Аттестован».

В мариупольской школе №54 говорят, что количество детей с неподконтрольных территорий постепенно растет. В 2017 году зачислили 134 ученика, в 2018 – более 400, в 2019 – около 360. В этом году сразу после старта набора уже числятся по сто учеников в девятом и одиннадцатом классах.

Татьяна Тилинина отмечает, что результаты, которые показывают дети с неподконтрольных территорий, позволяют многим поступать в престижные вузы по всей Украине. 

Многие из тех учеников, которые получают украинские документы об образовании, затем учатся в донецких и луганских вузах. Напомним, что эти заведения работают при группировках «Л-ДНР» и не имеют лицензий. Директор школы считает, что с украинским документы родители дают своему ребенку шанс выбирать в дальнейшем, где они хотят получить высшее образование - в Украине или за границей.

«Все надеются на перемены к лучшему. Но если этого не произойдет, когда ребенок вырастет и станет самостоятельным у него уже не будет потребности в 20 лет учиться в школе, чтобы получить документ об образовании государственного образца», - рассуждает Тилинина.   

Материал подготовлен в рамках проекта, который реализуется при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program. Мнения, изложенные в этом материале, принадлежат авторам и не отражают официальную позицию МИД Чешской Республики.

ТЕМЫ

Прочее
экстернат
Люди
школьное обучение
Места
Маруиполь Донецк

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