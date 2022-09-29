Мобілізація, обстріли та зима. Жителів Донбасу та півдня закликають евакуюватися якнайшвидше

Евакуації мешканців Донецької області. Фото: Національна поліція України

З кожним днем евакуація з новоокупованих територій на півдні України та з Донецької області, де відбуваються бойові дії, стає дедалі складнішою. У Запорізькій області кремлівські ставленики запроваджують нові правила проїзду через контрольно-пропускний пункт у Василівці. На Донеччині російські війська постійно обстрілюють мирні міста та цивільні об'єкти, що ускладнює виїзд.



«Залишатися означає наражати себе на невиправданий ризик»

Донецька обласна військова адміністрація, як і раніше, закликає мирних жителів евакуюватися. Російські війська щодня обстрілюють Бахмут та найближчі населені пункти. Майже під постійним вогнем Авдіївка. Ракетні удари завдають по Краматорську та Покровську. Причому, наприклад, у Бахмуті останнім часом насамперед страждають саме багатоквартирні будинки. На думку військових експертів, після успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області Кремль максимально зосередив свої ресурси на Донецькому напрямі. Тому бої там триватимуть і будуть вони досить жорсткими. Евакуація — найкращий варіант для цивільних, щоб урятувати свої життя.



«Щодня росіяни б'ють по цивільних об'єктах, намагаючись завдати найбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик», — пише у своєму телеграм-каналі глава ДонОВА Павло Кириленко.



Справді, російські війська вже навіть не приховують, що завдають ударів об'єктам критичної інфраструктури. Нещодавно такою стала Слов'янська ТЕС. Через обстріл електростанція серйозно постраждала. У прокремлівських телеграм-каналах це подають як певну перемогу. Водночас у коментарях навіть проросійськи налаштовані користувачі запитують, навіщо знищувати об'єкт у місті, де нібито живуть «російські люди».



Донецька область: евакуація йде, але повільно

В інтерв'ю «Новинам Донбасу» Павло Кириленко та міський голова Слов'янська Вадим Лях говорили, що і обласна адміністрація, і місцева влада роблять все можливе, щоб восени та взимку комунікації були налагоджені. У той же час вони не приховують: ймовірність того, що в будинках буде опалення дуже мала. Тому на початку серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо обов'язкової евакуації з Донецької області. На початку вересня Павло Кириленко говорив, що на неокупованій частині області лишається приблизно 350 тисяч осіб. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на 12 вересня, із Донбасу виїхало орієнтовно 16 тисяч мирних громадян. Влада підкреслює, що відмовляються від евакуації передусім літні люди та маломобільні — саме ті, хто найменш захищений, але умовити їх покинути свої будинки якраз найскладніше.



Віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що мінімум до весни говорити про повернення до Донецької області немає сенсу. Проте людей лякають не бойові дії — від ракет нібито можна сховатися. І не відсутність тепла — поки що на вулиці плюсова температура, це сприймається не так гостро. За словами Верещук, мирні жителі не виїжджають через страх невідомості. Насамперед, вони бояться залишитися без житла. Тому донеччанам постійно намагаються донести, що евакуація безкоштовна, що їх розселять, забезпечать харчуванням і виплатами.



До речі, коли українська сторона буквально благає громадянських виїжджати, щоб зберегти життя, прокремлівські проксі зацікавлені в тому, щоб мирні жителі залишилися в зоні бойових дій. Після того, як на Донбасі стартувала обов'язкова евакуація, голова «ДНР» Денис Пушилін говорив, що Київ вивозить жителів Донбасу, щоб дискредитувати проведення «референдуму».



У свою чергу угруповання «ДНР» не робить нічого подібного. Організовану піар-евакуацію до Росії проводили ще до повномасштабного вторгнення, коли бойових дій практично не було, якщо порівнювати з тим, що відбувається зараз. Якщо мирні жителі і виїжджають із Донецька, Макіївки, Горлівки та інших окупованих міст, то організують цей процес самостійно.



КПП у Василівці: окупанти практично заблокували виїзд

«Новини Донбасу» вже писали, що КПП у Василівці Запорізької області залишається фактично єдиним варіантом виїзду з окупованих територій на півдні України. На початку вересня самопроголошена «адміністрація» заявила про процедуру фільтрації, яку планують застосовувати до всіх, хто виїжджає. Блокпост у Василівці відомий насамперед чергами. Деякі чекають тут на виїзд по кілька днів. Фільтрація робить дорогу з окупації ще складнішою. Тим не менш, і цього окупаційної адміністрації виявилося недостатньо.



Так званий «голова» адміністрації Запорізької області Євген Балицький заявив, що з 1 жовтня проїзд через контрольно-пропускний пункт у Василівці можливий виключно за перепустками. Він додав, що їх потрібно оформлювати за письмовою заявою, яка подається особисто у Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Василівці та Токмаку. Як виглядає заява, яку інформацію в ній потрібно зазначати, які терміни розгляду заявок – це неясно. Незрозуміло також, як тепер евакуюватись, наприклад, мешканцям Херсона. Зважаючи на все це, їм доведеться приїжджати до Мелітополя, як найближче місто з тих, де приймають заяви, і подавати документи. Якщо перепустки будуть видавати досить швидко, що навряд чи з огляду на потік тих, хто виїжджає, херсонцям доведеться кілька днів проводити в тому ж Мелітополі. Якщо процедура займає кілька тижнів, є сенс подати заяву та їхати назад.



У перекличках, де люди діляться досвідом виїзду, припускають, що Росія запровадить таку саму систему перепусток, яка діє при виїзді із Запоріжжя на окуповану територію. Щоб проїхати до того ж Херсона, також потрібно подати заявку. Водночас українська сторона максимально полегшила цю процедуру. Документ подається в електронному вигляді через месенджери. Після цього охочі проїхати на окуповану територію чекають по 2-3 тижні, але роблять вони це вдома. Їм не потрібно проїжджати по 200 кілометрів, щоби просто подати заяву.



Примусова мобілізація дійшла до окупованого півдня

У місцевих чатах такі нововведення пов'язують із указом Путіна про мобілізацію. Тут розповідають, що із 21 вересня у Василівці перестали випускати деякі категорії чоловіків.



«Ми їхали маршруткою, з мелітопольського напрямку. Усіх висадили хлопців із 18 до 35 років. Жодних умовлянь не допомогло. Взагалі. Сказали сьогодні розпорядження згори прийшло. Не пропустимо і точка», — писав користувач гурту «Як доїхали» 22 вересня.



Після того, як Росія провела на всіх окупованих територіях «референдуми», Кремль назве ці частини України нібито законно своїми. А чоловіків, які там мешкають, почнуть відправляти на фронт теж нібито на законних підставах. У Запорізькій та Херсонській областях глави окупаційних адміністрацій уже підписали «укази» про створення добровольчих батальйонів. А за інформацією херсонського журналіста Костянтина Риженка, допомогти провести примусову мобілізацію мають «кадировці».



У зв'язку з цим мешканців окупованого півдня закликають виїжджати якнайшвидше.



«На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей відбудуться жорсткі заходи! За чоловіками буде влаштовано справжнє полювання! Окупанти "випускатимуть" чоловіків тільки на фронт!» — пише законний міський голова Мелітополя Іван Федоров.



Евакуюватись радить і заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.



Окупованій Донбас уже знає, що таке примусове відправлення на фронт. За даними директорки Східної правозахисної групи Віри Ястребової, до середини серпня угруповання «Л-ДНР» мобілізували вже близько 100 тисяч людей. З огляду на те, що боєздатних чоловіків там майже не залишилося, черга дійшла до окупованого півдня. Тільки якщо на Донбасі це відбувалося приховано, після «референдумів» у Херсонській та Запорізькій областях Москва заявить, що мобілізує на фронт нібито вже росіян.