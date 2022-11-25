Українські сили звільнили Лиман на початку жовтня. Фото: Донецька ОВА

Про те, що вже зроблено для відновлення мирного життя у Лиманській громаді Донецької області після її звільнення, чи варто зараз повертатись до Лиману і які заходи здійснює влада, щоб допомогти людям пережити зиму, обговорили з головою Лиманської громади, начальником міської військової адміністрації Олександром Журавльовим.

Олександр Журавльов

— Які кроки зараз зроблені у Лиманській громаді для відновлення мирного життя?



— На сьогоднішній день проводяться роботи з відновлення постачання електроенергії завдяки зусиллям працівників «Укрзалізниці» та ДТЕК. Також відновлюється і водопостачання. Але у громаді дуже багато пошкоджень на комунікаціях. Роботи дуже багато, а отже і відновлення відбувається не так швидко, як би ми того хотіли.



— Як наразі у громаді вирішується питання опалення будинків та підготовки до зими?



— Зараз ми видаємо буржуйки для мешканців громади. Завдяки обласній військовій адміністрації ми отримали 300 буржуйок, 580 надав Червоний Хрест. Також ми отримали субвенцію від уряду і закуповуємо у державного підприємства «Лиманський лісгосп» дрова, які роздаємо населенню. Червоний Хрест виділив 40 тон паливних брикетів, які ми теж будемо видавати мешканцям громади.

— Яка зараз у громаді ситуація з робочими місцями? Чи є плани з відновлення підприємств та господарської діяльності?



— З робочими місцями ситуація дуже складна. Фактично роботу відновлюють тільки комунальні підприємства та малий бізнес — сфера торгівлі. Головною проблемою для відновлення підприємств є відсутність електропостачання. У громаді розташовано 39 сіл та селищ, і у цих населених пунктах основними роботодавцями були сільськогосподарські підприємства. Поки не завершиться процес розмінування територій громади, ці підприємства не зможуть відновити свою роботу. Сподіваємось, що вже навесні працівники ДСНС завершать розмінування населених пунктів та приступлять до очищення від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель, і вже після цього підприємства відновлять свою роботу.



— Яка ситуація з наданням гуманітарної допомоги? Чи вистачає її для всіх мешканців громади та які організації допомагають людям?



— У Лимані працює гуманітарний штаб. Усі волонтерські організації спочатку звертаються туди, а ми займаємось рівномірним розподілом допомоги. Наразі у громаді немає проблем з забезпеченням продуктами харчування. Найбільшу кількість допомоги отримуємо від Донецької обласної військової адміністрації, Краматорської районної військової адміністрації, Червоного Хреста та «Янголів спасіння».



— У місті відновило роботу відділення Ощадбанку. Що зараз відбувається з виплатами пенсій та інших видів соціальної допомоги?



— У місті Лиман працює відділення та банкомат Ощадбанку, нещодавно почали працювати відділення і банкомат Приватбанку, працює Укрпошта. Одноразові виплати від Червоного Хреста отримали майже 10 тисяч мешканців громади, пенсії виплачені практично на 90% по всій громаді. Втім, у питанні пенсійного забезпечення є невеличка проблема — люди, які не отримували пенсію строком більш ніж півроку мають пройти ідентифікацію. З 18 листопада у громаді постійно буде знаходитись працівник Пенсійного фонду. Разом з ним ми будем проводити виїзні прийоми громадян, і я впевнений, що це питання ми вирішимо найближчим часом.



— Що зараз відбувається у селах громади?



— Якщо говорити про соціальні виплати, їх наразі забезпечують працівники «Укрпошти». Вони відвідують кожен населений пункт та проводять усі виплати, передбачені законом. Разом з тим, місію з доставки гуманітарної допомоги до маленьких населених пунктів громади на себе взяла Лиманська військова адміністрація. Ми маємо власний транспорт, і привозимо людям продукти харчування, хліб, усі необхідні їм товари, адже торгівельні заклади у селах ще не відновили свою роботу. За кожним населеним пунктом закріплений староста, і всі питання життєдіяльності, які виникають, ми спільно намагаємось якомога швидше вирішувати.

— Чи проводяться зараз заходи з евакуації населення громади?



— Зараз у Лиманській ОТГ мешкає близько 10 тисяч громадян. Ми намагаємось переконати евакуюватись сім’ї з маленькими дітьми, маломобільних людей хоча б на зимовий період. Адже навіть зараз трохи важко уявити як пройде зима у громаді, яка буде ситуація з опаленням, тому регулярно евакуюємо до більш безпечних регіонів по 5-7 осіб. Звісно, це мало, але робота у цьому напрямку триває.



— Дуже часто після звільнення населених пунктів люди намагаються повернутись до своїх будинків. Що б ви порадили мешканцям Лиману, які встигли виїхати до окупації міста, а зараз вирішили повернутись?



— Я б порадив мешканцям громади повертатись не раніше весни. На сьогодні ще немає бажаних умов для життя у громаді, адже школи не працюють, з дитячими садочками велика проблема, відсутнє теплопостачання. Ми не опускаємо руки та щодня працюємо над відновленням інфраструктури, але зимовий період мешканцям громади краще знаходитись у інших містах нашої держави, де є комфортні умови для життя.



— Ще одне важливе питання — яка ситуація з медичним забезпеченням населення громади?



— На південній стороні Лиману почала працювати лікарня. Там працюють військові лікарі, які надають допомогу місцевому населенню, працюють волонтери організації «Лікарі без кордонів». Поступово відновлюємо первинну та вторинну ланку надання медичних послуг. Зараз з сімейним лікарем проводимо виїзні прийоми для того, аби обстежити мешканців громади та надати відповідні рекомендації чи призначити ліки.



— У громаді почали відновлювати дороги. Що вже вдалось зробити?



— Між селами Ярова та Дробишеве відновлено проїзд мостом, який було зруйновано. У громаді ведеться ямковий ремонт доріг. Це спрощує проїзд для мешканців, карет швидкої, працівників соціальних служб, а отже і сприяє відновленню життя у громаді.