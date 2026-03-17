Україна «потопила» фрегат НАТО на навчаннях — FAZ

Українські військові під час навчань НАТО «REPMUS/Dynamic Messenger 2025» умовно «знищили» фрегат союзників за допомогою морського безпілотника Magura V7. Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



За даними видання, під час одного зі сценаріїв дрон атакував корабель настільки ефективно, що в реальному бою той міг би затонути. Водночас екіпаж фрегата не зафіксував загрози й навіть запитав по рації, чи буде атака.



Військові НАТО навіть не зрозуміли, що атака відбулася, і запитали по рації: «Ви збираєтесь нападати на нас зараз чи ні?».

Навчання проходили біля узбережжя Португалії. Україна очолила «червону команду», яка протистояла підрозділам США, Великої Британії, Іспанії та інших країн. У всіх п’яти сценаріях українські сили здобули перемогу.



У ході маневрів використовувалися різні модифікації морських дронів, здатних вести розвідку, уражати цілі або нести озброєння. За оцінками учасників, навчання виявили вразливість флоту НАТО до новітніх безпілотних технологій.

