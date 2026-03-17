У РФ атакували авіаремонтний завод із літаками А-50

У ніч на 17 березня у місті Стара Русса Новгородської області РФ було атаковано 123-й авіаційний ремонтний завод. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.



Підприємство спеціалізується на ремонті, модернізації та технічному обслуговуванні військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил РФ.

Зокрема, на заводі обслуговують літаки Іл-76, Іл-78, Л-410, а також двигуни Д-30КП, АІ-20 і допоміжні силові установки ТГ-16М.



За даними російських моніторингових авіаційних ресурсів, на території підприємства могли перебувати два літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління типу А-50.

pic.twitter.com/aqfDQtByIu — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 17, 2026

Інформація про наслідки атаки та можливі пошкодження техніки наразі уточнюється. Нагадаємо, раніше в Україні офіційно підтвердили знищення російських літаків А-50 та Іл-22.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»