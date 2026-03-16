Російська армія знизила активність штурмів на Покровському напрямку – командувач Нацгвардії

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: НГУ

На Покровському напрямку активність піхотних штурмів російських військ дещо знизилася порівняно з попередніми місяцями. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.



Однак, за його словами, загарбники щодня намагаються тиснути на цій ділянці фронту, застосовуючи велику кількість дронів.



«Зараз у смузі відповідальності на Донеччині наші засоби РЕР одночасно можуть фіксувати майже 2000 дронів противника. Висока інтенсивність застосування дронів ворогом у цей період – це те, з чим ми маємо справу та чому активно протидіємо. Водночас завдяки чітким та професійним діям наших бійців маємо відчутні результати у зниженні бойового потенціалу противника, зокрема у знищенні його живої сили, автомобільної техніки та озброєння», – заявив Півненко.

Нагадаємо, що на Покровському напрямку українські десантники завдали великих втрат батальйону російської бригади, яка воювала за Донецький аеропорт.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко