Росіяни за добу вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини

За 16 березня внаслідок обстрілів з боку російських військ на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.

Найбільші втрати зафіксовано в Олексієво-Дружківці та Олександрівці — там загинули по двоє людей. Ще один мирний мешканець загинув у Миколаївці.



За добу в області поранення дістали шестеро людей. Один постраждалий — в Олексієво-Дружківці, один — у Миколаївці, і найбільше поранених — у Дружківці, де травми отримали одразу шестеро людей.

З початку повномасштабного вторгнення загальна кількість загиблих мирних жителів на Донеччині досягла 4090 осіб, ще 9036 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

При цьому в загальній статистиці не враховуються дані щодо Маріуполя та Волновахи, де підрахувати кількість жертв військової агресії поки що неможливо.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»