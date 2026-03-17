РФ ударила балістикою по депо «Нової пошти» у Запоріжжі

Фото: Запорізька ОВА

Російські війська вранці, 17 березня, завдали балістичного удару по терміналу компанії «Нова пошта» у Запоріжжі, повідомили в обласній військовій адміністрації.



На момент атаки на робочому місці знаходилися співробітники. Внаслідок обстрілу постраждали вісім людей.

Шестеро працівників отримали контузії, їм надається необхідна допомога. Інформація про характер травм та стан інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, вдень 16 березня російська армія завдала удару по місту Миколаївка Краматорського району. Є загиблий.



Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»