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Перший Patriot для України: У чому переваги комплексу та чому його отримання важливе

Новини Донбасу
28 грудня 2022, 13:30

Перший Patriot для України: У чому переваги комплексу та чому його отримання важливе

ЗРК Patriot. Фото: Міноборони США ЗРК Patriot. Фото: Міноборони США

Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 1,85 мільярда доларів. До нього увійде одна батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot (Петріот). Що собою являє ЗРК, у чому його особливості, яка вартість і як допоможе протистояти російській агресії — розбиралися журналісти «Новин Донбасу».

Що відомо про Patriot?

Раніше Україна не мала на озброєнні подібних засобів, і неодноразово просила партнерів надати їх, щоб суттєво посилити ППО. Комплекси вважаються одними з найкращих у світі систем протиповітряної оборони: можуть збивати крилаті ракети, балістичні, літаки на великих висотах ще задовго до їхнього наближення до цілей.

Розробкою Patriot США зайнялися ще 1963-го року. Однак на озброєння американських сухопутних військ прийняли їх 1982 року. У бойових діях комплекси вперше застосували під час війни в Перській затоці 1991-го.

Це, по суті, інтегрований комплекс повітряної оборони, здатний одночасно відстежувати до 50 цілей, вражати — п’ять і більше.

Технічні параметри Patriot

Raytheon, компанія-виробник, неодноразово вносила і продовжує вносити зміни в розробку комплексу. План його модернізації продуманий на роки вперед.

Основні технічні показники ЗРК:

  • модифікація: ПАК-2, ПАК-3;
  • здатний перехоплювати цілі на максимальній дальності 80 км (у секторі 90 градусів), мінімальній – 3 км;
  • висота перехоплення: max – 24 км, min – 0,06 км;
  • радіус дії РЛС: 150 км і більше;
  • область захисту від балістичних ракет – 15-20 км;
  • кількість цілей, що обстрілюються одночасно, – 8;
  • кількість ракет на пусковій установці: 4 (для ПАК-2) або 16 (ПАК-3);
  • маса ракети: 912 кг (у транспортно-пусковому контейнері – 1696 кг);
  • діаметр: 0,41 м; 
  • довжина: 5,31 м; 
  • бойова частина – осколково-фугасна;
  • час розгортання – 30 хвилин.

До складу зенітно-ракетного комплексу входять:

  • силова і пускові установки (М901); 
  • радіолокаційна станція;
  • пункт управління вогнем AN/MSQ-104, М901;
  • джерела енергопостачання;
  • ракети-перехоплювачі;
  • засоби зв'язку, радіотехнічного, інженерного маскування.

Яку саме модифікацію отримає Україна наразі невідомо. Військові протягом кількох місяців пройдуть спеціальне навчання на території однієї з країн НАТО.

Пускове встановлення ЗРК Patriot. Фото: Міноборони США

Москву на «попіл» не перетворять, але дуже допоможуть

Одна з головних переваг Patriot — ураження балістичних ракет. Зокрема, «Іскандер», «Кинджал», «Циркон». А це може серйозно обмежити можливості Росії надалі атакувати українські міста, наголошують аналітики.

Американські системи дозволять якомога далі виявляти пуски ракет і знищувати їх, відповідно, на далекій відстані.

Наявність Patriot може істотно посилити як одну з ділянок фронту, так і захистити важливі стратегічні об’єкти країни, вважають військові експерти.

За оцінками заступника директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайла Самуся, щоб «закрити» всю територію України, вистачило би близько 20 систем Patriot.

І хоч поки що йдеться лише про надання однієї батареї, дипломати вже заявили, що триває робота на розширення подальших перспектив.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, постачання «Петріотів» — новий величезний крок України до перемоги, до того, щоби її армія стала ще більш сучасною та професійною.

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Хто має Patriot?

Сьогодні ЗРК є на озброєнні низки країн Європи: Німеччини, Нідерландів, Греції, Іспанії, Румунії. У березні 2022-го стало відомо, що США відправляють перші системи до Польщі, про що Вашингтон і Варшава домовилися ще 2018 року. 

В оборонному арсеналі ЗРК Patriot мають: Ізраїль, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), Єгипет, Бахрейн, Йорданія.

Patriot під час місії у Туреччині. Фото: Міноборони США

Ціна як головний мінус

Вартість Patriot — вражаюча. Ціна пуску однієї ракети досягає 3 мільйонів доларів, тестове перехоплення цілі системою може обійтися до 100 мільйонів доларів. Постачання 9 батарей оцінюють приблизно в 9 мільярдів доларів.

Реакція Кремля

Москва вже пригрозила Києву наслідками, якщо все-таки ЗРК з’являться в країні. Лідер Кремля Путін заявив, мовляв, російським військам не важко буде їх «розбити, як коробочки». Однак у Росії немає технічних засобів для ураження такого комплексу, акцентують військові експерти.

«Ось ці всі розповіді про те, що він буде "щелкать" Patriot... Вибачте, чим? Йому ж треба, щоб якось ракети долетіли до Patriot. А вони якраз призначені для того, щоб збивати, зокрема, протирадіолакоційні ракети, якими Путін може погрожувати. Тобто, одна справа воювати з цивільними об’єктами, інша — з високотехнологічною технікою, якої в Росії, в принципі, немає... Дістатися навіть до пускової установки в них не буде жодної можливості...», — упевнений експерт Михайло Притула.

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