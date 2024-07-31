Вбивство полонених в Оленівці: родичі вимагають справедливості

Наслідки вибуху в Оленівській колонії. Фото: кадр із відео

У ніч проти 29 липня 2022 року на території колонії окупованої Оленівки Донецької області пролунав надпотужний вибух. Росія влаштувала теракт в одній із казарм, де утримували українських військовополонених — бійців полку «Азов».







В результаті загинули щонайменше 57 полонених, понад 130 зазнали поранень. Через два роки, попри те, що ООН розформувала місію з розслідування вбивства військовополонених, родичі загиблих досі сподіваються на справедливість і покарання винних.

Загиблі військовополонені з полку «Азов» були професіоналами, які служили не один рік

Син Наталії Євген із Херсонщини з 2011 року був військовослужбовцем полку «Азов», він став гранатометником. У складі Маріупольського гарнізону вийшов з оточеного заводу «Азовсталь» та потрапив у російський полон.

Військовослужбовець полку «Азов» Євген загинув після теракту РФ в Оленівці. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

У 2022 році в ніч проти 29 липня в колонії Оленівки на окупованій території Донецької області Євген загинув разом з понад 50 «азовцями».



«Коли він потрапив у полон, життя зупинилося. Я відчувала щось погане. Поставила життя так на паузу, гадаю, видихну, коли він буде вдома. Я не знала цього сильного боку свого сина. Коли вже були перші дзвінки з полону, то голос у нього був чіткий, яким він ніколи з нами не розмовляв», — розповіла Наталія, мати загиблого в Оленівці.



Брат Тетяни Дмитро був професійним військовослужбовцем полку «Азов», він із 2014 року займався розвитком сучасної української армії.

Військовослужбовець полку «Азов» Дмитро загинув після теракту РФ в Оленівці. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

«Такі освічені люди, як мій брат. Саме вони створювали велику армію, яка могла на момент вторгнення дати гідну відсіч», — зауважила сестра загиблого в Оленівці Тетяна.



Дмитро був одним з авторів українсько-англійського словника для артилеристів та одним із командирів «азовців». У складі Маріупольського гарнізону він вийшов з оточеного заводу «Азовсталь» та потрапив до колонії в Оленівці.



«Він одразу повідомив, що на зв'язок звідти не виходитиме. У цьому житті, у боротьбі разом із рідними «азовцями», я опікувалася долею Маріупольського гарнізону. Тому я була у багатьох чатах, де розповсюджували дуже швидко будь-яку інформацію. Тому майже одразу після вибуху, коли з'явилася перша новина, ми її побачили одразу. Але спочатку всі не могли повірити, що щось страшне сталося. Нам заявили, що це якийсь фейк, зроблений для того, щоб можна залякати та загострити ситуацію», — розповіла Тетяна, сестра загиблого військового в Оленівці.

Родичі одразу дізналися про трагедію

Наталія, як і більшість інших родичів, дізналася з новин про те, що сталося в колонії.



«Новини дивилася на телефоні. Коли побачила ці обвуглені ліжка, і тільки підпис, що «приліт» в Оленівській колонії 120, таких відчуттів, як в ті секунди, у моєму житті не було. Мільйон голок через мене пройшло», — зазначила мати загиблого в Оленівці Наталія.



Родичі загиблих військовослужбовців не хотіли вірити у те, що сталося. Тетяна довго сподівалася, що її брат насправді не потрапив у полон, а десь переховується. Або разом з іншими командирами «Азова» не в Оленівці, а в іншому місці.



Але Тетяна побачила Дмитра у списку вбитих. Пізніше їй підтвердили цю інформацію інші військовослужбовці, які вийшли з полону. Вони сказали, що витягли тіло свого командира, щоб воно не згоріло дотла.



«Хоча з часом, звісно, ти розумієш, що слава Богу, що це підтвердилося згодом. Вже за рік, коли було друге підтвердження ДНК, ми Діму ідентифікували лише через рік. І за рік після теракту лише змогли поховати. І виявилось, що це дійсно так, тіло Діми було ціле, воно не обгоріло», — зізналася Тетяна, сестра загиблого в Оленівці.



Так само і Наталія чекала на остаточне підтвердження страшної новини майже рік.

Наталія біля клумби із пам'ятними прапорами загиблим військовим. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

«ДНК моє робили 11 місяців. 10 жовтня 2022 року його привезли сюди, тіла привезли до моргу на Оранжерейну. І лише 22 червня 2023 року у мене був збіг. Як мені вже потім розповіли, що це було третє, бо я навіть не знала як це проблематично. Там не було з чого брати», — пояснила Наталія, мати загиблого в Оленівці бійця «Азову» Євгена.

Російські окупанти намагалися приховати сліди злочину

Окупанти одразу звинуватили в теракті Україну — ніби по колонії вдарили з «Хаймарсу», навіть показували на камеру уламки цього снаряда, які самі й принесли, за свідченнями очевидців. Незалежні розслідування журналістів, на основі розповідей полонених та моделювання, показують, що теракт був спланований Росією.



За два дні до вибуху 193-х «азовців» спішно перевели в окремий барак і зачинили. А російські охоронці проводили підозрілі дії та намагалися приховати сліди злочину. Ніхто з працівників колонії не постраждав.



Ті військовослужбовці, які вижили, казали — їм ніхто не намагався допомогти. На думку Тетяни, мета росіян була — вбити якнайбільше професійних військових, які могли б мати серйозний вплив на перебіг подій на фронті.



«Це була людина нової формації. Це не просто люди, які запроваджують в Україні стандарти НАТО. Це люди, які отримують інформацію, аналізують її, ухвалюють та впроваджують самі рішення, щоб робота війська була максимально ефективною. Я думаю, що це була помста, показова страта. Їм хотілося зробити й вони це зробили», — додала сестра загиблого в Оленівці Тетяна.

На думку Наталії, це також була і провокація, просто щоб розлютити людей. Вона наголосила, що «азовці» для росіян є «терористичним полком», про що неодноразово ті самі говорили.

Уламки снаряда «Хаймарс», які показували на камеру росіяни. Фото: кадр з відео «Новин Донбасу»

Мама Євгена вказала на те, що, по-друге, у цей барак відібрали представників артилерії: гранатометників, мінометників — тих, хто реально чинив їм опір.



«Їх не змогли перемогти в бою, знищили в полоні», — сказала Наталя.

Рідні та близькі «азовців» домагатимуться справедливості стільки, скільки буде потрібно

Одразу після теракту Офіс Генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження. Зроблено висновок про те, що по українських військових в Оленівці завдано удару з термобаричної зброї. Тіла, які були в епіцентрі вибуху, дуже обгоріли.



Наразі слідчі дії тривають. Але ООН у січні 2023 року розформувала місію з розслідування вбивства військовополонених в Оленівці через відсутність доступу до місця теракту та гарантій безпеки. Два роки рідні та близькі «азовців», які перебували в Оленівці, домагаються справедливості — ретельного розслідування того, що сталося.



«Винні мають бути покарані. Міжнародне розслідування необхідно, щоб ООН і всі ці організації, які обіцяли дуже багато нам, але нічого не роблять. Слідство має бути проведене», — заявила Наталія, мати загиблого в Оленівці.



Родичі вбитих вважають розслідування вже своєю спільною справою, яка залишиться з ними назавжди. Більшість сімей підготували пакет документів, щоб подати на обвинувачених до Міжнародного кримінального суду.



«Нам важливо, щоб їх покарали за цей злочин. І це не тільки важливо, щоб винних було покарано справедливо. Дуже важливо, коли злочини залишаються без покарання, вони породжують повторення злочинів», — вважає сестра військового полку «Азов» Дмитра Тетяна.