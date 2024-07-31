Убийство пленных в Еленовке: родственники требуют справедливости

Последствия взрыва в колонии Еленовки. Фото: кадр из видео

В ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии оккупированной Еленовки Донецкой области прогремел сверхмощный взрыв. Россия устроила теракт в одной из казарм, где содержали украинских военнопленных – бойцов полка «Азов».







В результате погибли по меньшей мере 57 пленных, более 130 получили ранения. Два года спустя, несмотря на то что ООН расформировала миссию по расследованию убийства военнопленных, родственники погибших до сих пор надеются на справедливость и наказание виновных.

Погибшие военнопленные из полка «Азов» были профессионалами, служившие не один год

Сын Натальи Евгений с Херсонщины с 2011 года был военнослужащим полка «Азов», он стал гранатометчиком. В составе Мариупольского гарнизона он вышел из окруженного завода «Азовсталь» и попал в российский плен.

Военнослужащий полка «Азов» Евгений погиб после теракта РФ в Еленовке. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

В 2022 году в ночь на 29 июля в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донецкой области Евгений погиб вместе с еще более чем 50 азовцами.



«Когда он попал в плен, жизнь остановилась. Я чувствовала, что-то нехорошее. Поставила жизнь так на паузу, думаю, выдохну, когда он будет дома. Я не знала эту сильную сторону своего сына. Когда уже были первые звонки из плена, то голос у него был четкий, каким он никогда с нами не разговаривал», — рассказала Наталья, мать погибшего в Еленовке.



Брат Татьяны Дмитрий был профессиональным военнослужащим полка «Азов», он с 2014 года занимался развитием современной украинской армии.

Военнослужащий полка «Азов» Дмитрий погиб после теракта РФ в Еленовке. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«Такие образованные люди, как мой брат. Именно они создавали большую армию, которая могла на момент вторжения дать достойный отпор», — отметила сестра погибшего в Еленовке Татьяна.



Дмитрий был одним из авторов украинско-английского словаря для артиллеристов и одним из командиров азовцев. В составе Мариупольского гарнизона он вышел из окруженного завода «Азовсталь» и попал в колонию в Еленовке.



«Он сразу сообщил, что на связь оттуда выходить не будет. В этой жизни, в борьбе вместе с родными азовцев я занималась судьбой Мариупольского гарнизона. Поэтому я была во многих чатах, где распространяли очень быстро любую информацию. Поэтому почти сразу после взрыва, когда только появилась первая новость, мы эту ее увидели сразу. Но сначала все не могли поверить, что что-то страшное произошло. Нам заявили, что это какой-то фейк, сделанный для того, чтобы можно запугать и обострить ситуацию», — рассказала Татьяна, сестра погибшего военного в Еленовке.

Родственники сразу узнали о трагедии

Наталья, как и большинство других родственников узнала из новостей о том, что произошло в колонии.



«Новости смотрела на телефоне. Когда увидела эти обугленные кровати, и только подпись, что прилет в Еленовской колонии 120. У меня таких ощущений, такие секунды, доли секунды, в жизни моей не было. Миллион игл через меня прошло», — отметила мать погибшего в Еленовке Наталья.



Родственники погибших военнослужащих не хотели верить в то, что произошло. Татьяна долго надеялась, что ее брат на самом деле не вышел в плен, а где-то скрывается. Или вместе с другими командирами «Азова» находится не в Еленовке, а в другом месте.



Но Татьяна увидела Дмитрия в списке убитых. Позже ей эту информацию подтвердили другие военнослужащие, которые вышли из плена. Они сказали, что вытащили тело своего командира, чтобы оно не сгорело дотла.



«Хотя со временем, конечно, ты понимаешь, что слава Богу, что действительно это подтвердилось со временем. Уже через год, когда было второе подтверждение ДНК, мы Диму идентифицировали только через год. И через год после теракта только смогли похоронить. Оказалось, что это действительно так, тело Димы было целое, оно не обгорело», — призналась Татьяна, сестра погибшего в Еленовке.



Так же и Наталья ждала окончательного подтверждения страшной новости почти год.

Наталья стоит возле клумбы с памятными флагами погибшим военным. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

«ДНК мое делали 11 месяцев. 10 октября 2022 года его привезли сюда, тела привезли в морг на Оранжерейную. И только 22 июня 2023 года у меня было совпадение. Как мне уже потом рассказали, что это было третье, потому что я даже не знала, как это проблематично. Там не было с чего брать», — пояснила Наталья, мать погибшего в Еленовке бойца «Азова» Евгения.

Российские оккупанты пытались скрыть следы преступления

Оккупанты сразу обвинили в теракте Украину — будто бы по колонии ударили из «Хаймарса», даже показывали на камеру обломки этого снаряда, которые сами и принесли, по свидетельствам очевидцев. Независимые расследования журналистов, на основе рассказов пленных и моделирования, показывают, что теракт был спланирован Россией.



За два дня до взрыва 193 азовцев спешно перевели в отдельный барак и закрыли. А российские охранники проводили подозрительные действия и пытались скрыть следы преступления. Никто из работников колонии не пострадал.



Те военнослужащие, которые выжили, говорили — им никто не пытался оказать помощь. По мнению Татьяны, цель россиян была — убить как можно больше профессиональных военных, которые могли бы иметь серьезное влияние на ход событий на фронте.



«Этот человек был новой формации. Это не просто люди, которые внедряют в Украине натовские стандарты. Это люди, которые получают информацию, и анализируя ее, принимают и предоставляют сами решения, чтобы работа войска была максимально эффективной. Я думаю, что это была месть, показательная казнь. Им хотелось сделать, и они это сделали», — добавила сестра погибшего в Еленовке Татьяна.

По мнению Натальи, это также была и провокация, просто, чтобы обозлить людей. Она подчеркнула, что азовцы для россиян являются «террористическим полком», о чем неоднократно те сами говорили.

Обломки снаряда «Хаймарс», которые показывали на камеру россияне. Фото: кадр из видео «Новостей Донбасса»

Мама Евгения указала на то, что, во-вторых, в этот барак отобрали представителей артиллерии: гранатометчиков, минометчиков — тех, кто реально оказывал им сопротивление.



«Их не смогли победить в бою, уничтожили в плену», — сказала Наталья.

Родные и близкие азовцев будут добиваться справедливости столько, сколько потребуется

Сразу после теракта Офис Генерального прокурора Украины открыл уголовное производство. Сделан вывод о том, что по украинским военным в Еленовке был нанесен удар из термобарического оружия. Тела, которые были в эпицентре взрыва, очень сильно обгорели.



Сейчас следственные действия продолжаются. Но ООН в январе 2023 года расформировала миссию по расследованию убийства военнопленных в Еленовке из-за отсутствия доступа на место теракта и гарантий безопасности. Два года родные и близкие азовцев, которые находились в Еленовке, добиваются справедливости — тщательного расследования того, что произошло.



«Виновные должны быть наказаны. Международное расследование необходимо, чтобы все-таки ООН и все эти организации, которые обещали очень много нам, но ничего не делают. Следствие должно быть проведено», — заявила Наталья, мать погибшего в Еленовке.



Родственники убитых считают расследование уже своим общим делом, которое останется с ними навсегда. Большинство семей подготовили пакет документов, чтобы подать на обвиняемых в Международный уголовный суд.



«Нам важно, чтобы они были наказаны за это преступление. И это не только важно, чтобы были виновные наказаны справедливо. Очень важно, когда преступления остаются без наказания, они порождают повторение преступлений», — считает сестра погибшего в Еленовке военнослужащего полка «Азов» Дмитрия Татьяна.