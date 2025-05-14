«Пірати» та виробники безпілотників, наближені до Міноборони РФ: хто зараз контролює порт у Маріуполі

Скрин з ролика компанії "РосКапБуд"

За три роки з моменту окупації Маріуполя місцевий порт став основним логістичним вузлом Росії на захоплених територіях. Сюди завозять зброю, звідси вивозять вугілля, метал та зерно — тисячами тонн. У схемі беруть участь кілька компаній, пов'язаних із призначеним РФ директором порту Олександром Солдатовим. Раніше його називали одним із «головних російських піратів», тепер він офіційна особа порту. Але не Солдатовим єдиним. «Новини Донбасу» відстежили історію компаній, пов'язаних із портом. Їхній слід веде до Міноборони РФ.

Через порт вивозиться до 60 тисяч тонн вугілля на місяць

Наприкінці квітня Служба зовнішньої розвідки України повідомила: Росія вивезла з окупованих територій 120 тисяч тонн коксівного вугілля, — правда, не вказано, за який саме період. Ця марка є досить цінною і необхідною в металургії, але основні запаси зосереджені саме на захопленій частині Донбасу. За даними центру економічних досліджень GMK Center, у 2013 році Україна видобувала 23,7 млн. тонн цієї марки вугілля, у 2024 році обсяги скоротилися до 6,2 млн. тонн. Причина в тому, що до рук окупантів потрапили шахти «Краснодонвугілля», «Макіїввугілля» та ще низка підприємств, де його видобували. Про те, хто контролює видобуток та куди вивозиться українське «чорне золото» «Новини Донбасу» розповідали у цій статті.



До повномасштабного вторгнення вугілля з окупованих частин Донбасу теж вивозилося, але не в таких об'ємах, як останні три роки. Логістика замикалася тільки на залізниці. Захоплення Маріуполя все змінило. З початку літа 2022 Росія використовує для вивезення вкраденого вугілля маріупольський порт і ці обсяги зростають. За останніми даними глави «Центру вивчення окупації» Петра Андрющенка, зараз морем перевозять в середньому від 40 до 60 тисяч тонн на місяць — приблизно по п'ять суден на два тижні.

Скриншот із відео компанії «РосКапСтрой»

Але, крім вугілля, саме з Маріуполя відправляють зерно, метал та каолін. Щоб доставляти все це до порту, РФ покращує логістику. Навесні 2024 року голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін відкрив міст у порт. Він підкреслив, що дорога ця дуже важлива, адже працюватиме порт усе інтенсивніше. Буквально за тиждень окупанти запустили перший поїзд побудованою залізницею від Волновахи до порту. Волноваха завжди була важливим залізничним вузлом у Донецькій області. Щось доставити з Донецька до Маріуполя можна лише через Волноваху. На початку 2025 року окупанти пішли далі і запустили повноцінне залізничне сполучення Ростов-на-Дону – Маріуполь – Волноваха – Донецьк. Доставляти в порт вугілля та іншу продукцію, а потім вивозити все це морем стало ще простіше.

До ста суден на рік

Росія почала використовувати порт у Маріуполі буквально через тиждень після того, як останні українські військові покинули завод «Азовсталь». 28 травня 2022 року прокремлівські медіа радісно повідомили: до порту Маріуполя зайшло перше російське суховантажне судно. Пропагандисти не приховували, що на борт корабля завантажать металопрокат, тобто просто вкрадуть його. Надовго у Маріуполі судно не затрималося. Вже 31 травня у супроводі спецназу корабель, завантажений рулонами листового металопрокату, відплив у Ростов-на-Дону. За даними українських джерел, перше судно вивезло з порту близько трьох тисяч тонн металопрокату — більшість належала компанії «Метінвест».

«Ще на початку травня 2022 року почала з'являтися інформація, що вказує на те, що представники РФ готують металопродукцію Групи до вивезення, а також незаконно експропріюють судна, на які було завантажено металопродукцію компанії "Метінвест". Загалом йдеться про потенційну втрату близько 250 тисяч тонн металопродукції орієнтовною вартістю понад 150 млн доларів», — коментують «Новинам Донбасу» у «Метінвесті».

Компанія відразу ж заявила про контрабанду та спробувала притягнути винних до юридичної відповідальності.

«Зібрана компанією "Метінвест" фактична інформація про роль представників РФ (компанія ТОВ "УК "Річка-Море" та її керівника та засновника Геннадія Арустамова) стала основою для застосування рішенням РНБО санкцій, введення санкцій згідно з Указом Президента України. Група "Метінвест" продовжує вчиняти всі необхідні дії з документування», — додали в «Метінвесті».

Після першого пробного вояжу маршрут до порту Маріуполя для кораблів РФ став звичним. Вже в середині червня 2022 року Денис Пушилін заявив, що порт працює на повну силу. На той момент із Маріуполя вийшло вже третє судно зі вкраденим металом. У січні 2024 року Центр транспортних стратегій повідомив, що у 2023 році до порту Маріуполя заходило не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки вантажів становив понад 142 тисячі тонн — насамперед це метал і зерно. Щоправда, Центр транспортних стратегій посилається на інформацію псевдовлади «ДНР», але у питанні обсягів вивезення продукції окупаційна влада швидше применшуватиме, ніж перебільшуватиме. Наприклад, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорив, що лише зерна у 2024 році з порту Маріуполя вирушило понад 180 тисяч тонн.

«Номенклатура того, що вивозиться з маріупольського порту, змінилася протягом останніх двох років. У 2023-2024 роках це було 99% зерно, різні зернові продукти. Везли те, що збиралося на території Донецької області. З осені, з жовтня почало вугілля потроху рости, каолін. Наразі фактично більше нічого не вивозять. Каоліну багато. Вугілля, за нашими підрахунками, лише за березень 50 тисяч тонн щонайменше. Вони везуть вугілля з Луганської області, а потім вивантажують у порту, завантажуються на балкери», — коментує голова «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.

Призначений РФ директор порту Олександр Солдатов в інтерв'ю у вересні 2024 року підтвердив, що ще рік тому пріоритетним напрямком для вивезення була пшениця, тепер стали руда і вугілля. Така переорієнтація може бути пов'язана з тим, що саме 2024 року на Донбас зайшли так звані вугільні інвестори з РФ. Нагадаємо, компанії «Імпекс-Дон» віддали чотири шахти на Донеччині. Це "Комсомолець Донбасу", "Торезантрацит", куди входять шахти "Прогрес" та імені Лутугіна, а також "Зоря", що біля міста Сніжне, де запустили нову лаву. Другий інвестор «Торговий дім "Донське вугілля"" отримав минулого року десять шахт у Луганській області. Саме восени гендиректором компанії призначили Олега Князєва – колишнього главу уряду Астраханської області. Таким чином, вугільний бізнес максимально наблизили до керівництва РФ.

Маршрути російських кораблів

Росія не просто вивозить із порту Маріуполя вкрадену продукцію, а й використовує для цього чужі кораблі. На момент початку повномасштабного вторгнення в порту на якорі стояли близько десяти комерційних судів. Це "Smarta" (Ліберія), "Azov Concord" (Мальта), "Azburg" (Домініка), "Tzarevna" (Мальта), "Blue Star I" (Панама) і "Lady Augusta" (Ямайка). Azburg затонуло після обстрілу, Azov Concord і Tzarevna влітку і восени 2022 року змогли залишити порт. А ось "Smarta", "Blue Star I" та "Lady Augusta" окупанти експропріювали.



Як говорив Денис Пушилін, у «ДНР» з'явився свій флот — віджаті іноземні кораблі. Як писав Центр журналістських розслідувань, усі три судна перебували у Маріуполі до осені 2022 року. З жовтня вони почали регулярно залишати порт на тривалий час. На сайті Marinetraffic, де відстежуються маршрути суден, інформація про Blue Star I та Lady Augusta не оновлювалася з 2022 року. Але причина не в тому, що Росія не використовує ці кораблі, а скоріше в тому, що окупанти відключають навігаційні системи.



Водночас «Smarta» 22 січня цього року припливла до в'єтнамського Хошиміна і планує прямувати до Маріуполя.





Маршрут судна "Smarta". Скріншот із сайту Marinetraffic

Але у фактичній крадіжці українського металу, зерна та каоліну беруть участь не лише ці кораблі. За даними Служби зовнішньої розвідки, вугілля відправляється з Маріуполя п'ятьма судами. Наприклад, «Alfa M» вивезло вже 40 тисяч тонн. Нині цей корабель пливе з Єгипту до порту «Кавказ» у Краснодарському краї. Судячи з даних навігаційних систем, таким маршрутом «Alfa M» курсує не вперше.



Корабель «Victoria V», як пише розвідка, вивіз 35 тисяч тонн вугілля. 1 травня судно прибуло до турецького порту «Немрут». Наступне місце призначення – порт «Темрюк» у Краснодарському краї. У квітні «Victoria V» встигло відстоятися в єгипетському порту «Олександрія» та в порту турецького міста Самсун.



Далі за обсягами вивезення вугілля у Служби зовнішньої розвідки кораблі «Victoria К» та «Alfa-1» по 20 тисяч тонн. «Victoria К» випливає з порту «Темрюк» до Олександрії. У квітні на сайтах відстеження було видно, що корабель прибув до турецького порту Зонгулдак, звідки відплив до російського «Темрюка». У цей час «Alfa-1» у квітні побувало в портах Алжиру та Туреччини. 7 травня припливло до «Темрюка». Корабель, який найменше вивіз — п'ять тисяч тонн вугілля, це «Alpha Hermes». 4 травня він прибув до Стамбула, у квітні також заходив у порт алжирського міста Аннаба.



Маршрути всіх цих суден не надто різноманітні. Це переважно Туреччина, Єгипет та Алжир. Представники угруповань «ЛДНР» неодноразово заявляли, що вивозять українське вугілля до низки країн, серед яких саме Туреччина, Алжир та Єгипет. Як писали «Важные истории», тільки до Туреччини і лише одна компанія за останні два роки відправила з окупованих територій майже 500 тисяч тонн вугілля. Цю компанію пов'язують з Олександром Януковичем — сином українського четвертого президента-втікача Віктора Януковича.

Яка компанія контролює порт

Маріупольський порт з'явився в російських реєстрах ще 13 травня, тобто приблизно за тиждень до окупації міста. У Кремлі розуміли, який це ласий шматок, тому діяли завчасно.

Скріншот із сайту Rusprofile



Наприкінці 2022 року до порту зайшла компанія «РосКапСтрой». 5 грудня сторони підписали угоду про співпрацю. Основний вид її діяльності — будівництво житлових та нежитлових будівель. Тому ще нещодавно «РосКапСтрой» дуже часто миготіла в новинах, які стосуються Маріуполя. Засновник тут Мінбуд Росії — тобто компанія безпосередньо пов'язана з Кремлем. А конкретніше, за словами Петра Андрющенка, із заступником глави уряду РФ Маратом Хуснулліним.

«"РосКапСтрой Новоросія", "РосКапСтрой Девелопмент" — корпорація "РосКапСтрой" дуже велика, там дуже багато підрозділів. Вона фактично розподіляє всі гроші по Маріуполі, майже все. Це гаманець Марата Хуснулліна насправді», — каже Андрющенко.

У Маріуполі «РосКапСтрой» створила логістичний центр, через який публічно ввозилися будівельні матеріали для «великого відновлення», а не публічна зброя для війни. Потім на цих судах вивозилося зерно і метал. Як писав Центр журналістських розслідувань, «РосКапСтрой» використовувала ті ж судна, які, за словами Пушиліна, стали «флотом ДНР», тобто вкрадені. Сама компанія називала цифру чотири судна, але не вказувала їх назв.



Проте в телеграм-каналі «РосКапБуд» записи, пов'язані з портом Маріуполя, востаннє публікувалися ще на початку минулого року.

«Влітку минулого року судячи з усього, змінилася контора, яка контролює причали, контролює судноплавство з Маріупольського порту. Це нове підприємство "Ніка". Воно там, до речі, не одне. Їх там теж мережа. Одному належить порт на сьогоднішній день. Вони декларують стивідорські послуги, а інша така сама “Ніка”, судячи з усього, володіє судами, принаймні, часткою суден, на яких це перевозиться. Це якісь фінансові російські схеми. Публічний власник принаймні змінився», — коментує Петро Андрющенко.

Компанія «Ніка», за словами Андрющенка, володіє доходною частиною порту, а також займається продажем вугілля та каоліну, які вивозяться через порт. У російських реєстрах справді фігурує кілька компаній «Ніка». Перша — це «Ніка трейд інвест», яка з'явилася у серпні 2021 року. Юридично "Ніка трейд інвест" знаходиться на проспекті Миру, 15 у Донецьку.

Скріншот із сайту Rusprofile



Торік виручка «Нікі трейд інвест» зросла майже на 80% - до 1,6 млрд рублів. Основний вид діяльності компанії - видобуток корисних копалин, але працює він ще за 20 напрямками. Серед них збагачення вугілля, розробка гравійних та піщаних кар'єрів, торгівля зерном, видобуток глини та каоліну.



У березні 2024 року «Ніка трейд інвест» стала учасником вільної економічної зони РФ як підприємство, яке займається збагаченням каоліну. Їй віддали досить унікальне родовище «Біла балка» недалеко від Волновахи, яке пообіцяли інвестувати 90 млн рублів. Наразі ця компанія, по суті, єдина, хто займається каоліном у Донецькій області.



У вересні 2024 року «Волноваський районний центр зайнятості» опублікував у соцмережах оголошення, в якому вказав, що «Ніка трейд інвест» шукає працівників. Компанії були потрібні водії, машиністи та слюсарі. Зарплату пропонували до 66 тисяч рублів. Серед своїх завдань «Ніка трейд інвест» вказувала «відтворення економіки та експортного морського потенціалу ДНР».



Той факт, що компанія займається зокрема перевезеннями, підтверджує і перелік видів діяльності «Нікі трейд інвест». Крім вугілля, каоліну, зерна, про що згадувалося вище, це оренда морських суден закордонного та каботажного плавання для перевезення вантажів з екіпажем, а також діяльність з надання маневрових послуг судами. І ці види діяльності підтверджують зв'язок «Ніка трейд інвест» з портом Маріуполя.

«Ніка трейд інвест» пов'язана із Міноборони РФ?

Крім адреси та основних видів діяльності, жодної іншої інформації в реєстрах про «Ніку трейд інвест» зараз немає — у грудні 2024 року доступ до частини даних, зокрема про керівників та засновників, обмежили. Проте, переглянувши безліч схожих один на одного сайтів-реєстрів, «Новини Донбасу» таки знайшли один, де дані збереглися. Так, 12 травня 2023 року зі складу засновників «Нікі трейд інвест» виключили Артема Луньова та додали Людмилу Гурову.





Скріншот із сайту Comfex.ru



Артем Лунєв родом із Донецької області. Керувати «Ніка трейд інвест» він розпочав 20 лютого 2023 року та обіймав цю посаду до травня. Після цього три місяці 2024 року Лунєв тимчасово виконував обов'язки гендиректора «Шахтарськ-облпаливо» — підприємства у Шахтарську, яке займається видобутком вугілля. Людмила Гурова, яка змінила у травні 2023 року Артема Луньова, — особистість цікавіша. Гурова зараз фігурує у кількох компаніях. Це «Ніка» та «Робоавіа».

Скріншот із сайту Audit-it.ru



Вже з назви ясно, що «Ніка» має пряме відношення до «Ніка трейд-інвест». Це ростовська компанія, яка, за даними реєстрів, займається торгівлею паливом, рудами, металами, зерном. Доходи її, як і «Ніка трейд інвест», зростають. До кінця грудня 2023 р. ростовська «Ніка» була серед засновників донецької «Ніка трейд інвест».



Компанія «Робоавіа», з якою також пов'язана Людмила Гурова, родом із Сімферополя. Наразі вона зареєстрована у Ростові-на-Дону. Займається розробкою та виробництвом безпілотників. У 2023 році «Робоавіа» уклала угоду з ростовською владою про реалізацію інвестиційного проекту. Компанія будує у місті завод та планує випускати 1100 безпілотників на рік. У вересні того ж року «Робоавіа» також стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» - проекту Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння. Як пише Центр журналістських розслідувань, це резидентство "Робоавіа" отримала восени 2022 року. Тоді ж компанію очолив Роман Гуров, мабуть, син Людмили Гурової. Гурови до цього були пов'язані ні з великим бізнесом, ні з безпілотниками. Очевидно, вони знадобилися, щоб приховати зв'язок «Робоавіа» з Міноборони РФ.



Через рік почали підчищати і зв'язки Гурових з компанією «Ніка трейд інвест». 22 грудня 2023 року і Людмилу Гурову, та ТОВ «Ніка» зі складу засновників «Нікі трейд інвест» виключають. Трохи раніше, у травні 2023 року, тут з'являється Ганна Приходько. Людина з таким самим ім'ям є в Ростовській області. Ганна Приходько обіймала посаду начальниці одного з відділів у Міністерстві фінансів Ростовської області. У грудні 2023 року до складу засновників "Ніка трейд інвест" додають Альберта Воронкова, який раніше вів бізнес у Москві та Ростовській області. А у грудні 2024-го серед засновників тут з'являється акціонерне товариство «Російський Сибір». Воно було зареєстроване в Іркутську 22 жовтня 2024 — за півтора місяці до того, як стало засновником «Ніка трейд інвест». У даних про "Російський Сибір" бачимо банк ВТБ, але не тільки це. Серед пов'язаних компаній такі, як «Глобал шипінг навігейшн» та «Сібресурс». І вони знову ведуть до порту Маріуполя.

Російські пірати тепер у керівництві порту

«Глобал шипінг навігейшн» — компанія, яка вже ліквідована, але цікавий у ній список засновників. Наприклад, у тому числі Олександр Солдатов. З 27 липня 2023 року ця особа обіймає посаду директора Маріупольського порту. Минуле Солдатова тісно пов'язане з морем, щоправда, чистим це минуле назвати складно. У липні 2023 року в одному з російських медіа, яке займається розслідуваннями, вийшла стаття, де Солдатова назвали одним із головних піратів у РФ. Він разом із деякими Олегом Харламовим та Олексієм Заварським через фірму «Сарма» створив шахрайську схему щодо власників вантажних суден.

«Солдатів із Харламовим ведуть переговори з майбутніми партнерами щодо передачі вантажних суден в оренду. Підписується договір, згідно з яким компанія має використовувати судно протягом зазначеного терміну, насправді ці терміни завжди порушуються, і в результаті суду зникають», — йшлося у статті.

Допомагав відбирати кораблі Солдатову, Харламову та Заварському, як пишуть журналісти, екс-керівник «Ростовського порту» Павло Швацький. 2021 року його звільнили з посади. В цей час Олександр Солдатов аж до 22 червня 2023 був засновником компанії «Виробничо-комерційна фірма “Сибмаркет”». Звідти його вивели за місяць до призначення директором порту у Маріуполі. "Сибмаркетом" тепер керує вже згаданий Олег Харламов. Ця компанія також з Іркутська і займається діяльністю морського вантажного транспорту. "Сибмаркет" — власник судна "Victoria V", яке, за даними Служби зовнішньої розвідки, вивезло з окупованої території 35 тисяч тонн вугілля.





Скрин із сайту International Marine Organization

Серед пов'язаних із «Сибмаркетом» компаній ТОВ «Кречет». За даними порталу Magic Port, саме «Кречет» займається системою управління безпекою чотирьох суден, що фігурують в інформації Служби зовнішньої розвідки. Це "Alfa M", "Alfa 1", "Victoria V" і "Victoria K".

Скріншот із сайту Magic Port



«Кречет» знаходиться в Ростові-на-Дону. Компанія навіть має свій сайт, де зібрано її флот. Це п'ять кораблів, але жодного з тих, хто вивозить українське вугілля, на ньому не вказано. Декілька пошукових запитів і зрозуміло, що директором «Кречета» раніше був Олександр Солдатов, який тепер очолює порт Маріуполя. Як пишуть на сайті-рейтингу керівників Росії, "складно виміряти особистий внесок Олександра Солдатова в розвиток компанії ТОВ «Кречет», зроблений за чотири роки як керівник".



У зв'язку з кораблями "Alfa M", "Alfa 1", "Victoria V" і "Victoria K" фігурують ще кілька компаній. Одна з них знов-таки з Ростова-на-Дону, але зареєстрована на Маршаллових островах.

Скрин із сайту International Marine Organization



Ще одна, "SNL LOGISTICS LTD", китайська. Вона власник корабля "Victoria K".





Скрин із сайту International Marine Organization

А ось власник судна «ALFA-1» ще одна «Ніка» тепер уже компанія "Ніка шипінг". Ще зовсім недавно вона була зареєстрована за тією ж адресою, що і «Ніка трейд інвест» - проспект Миру, 15 у Донецьку. У реєстрах досі зазначено «ДНР» як регіон отримання ІПН. Але зараз юридична адреса «Ніка шипінг» змінилася на Москву. Проте на сайті Міжнародної морської організації досі адресу компанії в Донецьку, щоправда, місто тут вважають не окупованою, а російською, адже якщо свої реєстри окупанти почистити можуть досить оперативно, то з міжнародними базами складніше.

Скрин із сайту International Marine Organization

Про те, що «Ніка трейд інвест» та «Ніка шипінг» мають пряме відношення до розграбування порту в Маріуполі стали більше писати у квітні. Після цього навіть до сайту-візитки «Ніка трейд інвест» максимально обмежений доступ. Але історичні зв'язки цієї компанії з виробниками безпілотників для армії РФ «Робоавіа», а «Ніка шипінг» із власниками кораблів та «російськими піратами» Олександром Солдатовим та Олегом Харламовим дають зрозуміти: портом керують із Кремля. Нехай і намагаються сховати це за десятками різних компаній.