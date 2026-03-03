Армія РФ намагається обійти основні сили українських військ у районі Мирнограда: у ЗСУ назвали напрямки

Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, у районі міста Мирноград російським військам не вдається прямо прорвати українські позиції, тому вони намагаються обійти основні сили ЗСУ з північного сходу та південного заходу.



«На цьому напрямку зафіксоване збільшення кількості квадроциклів. Ворог використовує їх завдяки кращій прохідності та вантажопідйомності. Трапляються випадки, коли окупанти пересуваються вчотирьох на одному транспортному засобі. Однак, попри очевидні переваги, квадроцикли мають і суттєві недоліки, зокрема обмежену маневреність, що полегшує роботу пілотів ударних дронів», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що Україна з початку року звільнила 460 квадратних кілометрів території.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко