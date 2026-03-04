США потопили перший у світі корабель носій бойових дронів

Під час операції «Епічна Лють» США знищили іранський військовий корабель-дрононосець Shahid Bahman Bagheri, повідомляє німецьке видання BILD.



Це судно, назване на честь «мученика» Ірано-іракської війни 1980-х років, спочатку було переобладнаним контейнеровозом.



Водночас Shahid Bahman Bagheri став першим у світі спеціалізованим носієм бойових безпілотників — іранських БПЛА, призначених для застосування у військових операціях. Окрім дронів, на борту корабля могли розміщуватися гелікоптери та ракетне озброєння.



За даними німецького видання Die Welt, за тоннажем — близько 42 000 тонн — Shahid Bahman Bagheri є найбільшим військовим кораблем, потопленим з часів Другої світової війни.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»