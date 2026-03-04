Авіаудар по Слов'янську: рятувальники дістали з-під завалів зруйнованих будинків тіло загиблого та поранену жінку

Наслідки атаки на Слов'янськ. Фото: Слов'янська МВА

Вночі 3 березня російська армія трьома авіабомбами вдарила по місту Слов'янськ. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.



За його словами, внаслідок удару загинув чоловік 1966 року народження.



«Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Також поранення отримали дві жінки, одну з яких рятувальники дістали з-під завалів приватного будинку та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Пошкоджені 63 приватні будинки. На території одного зі зруйнованих будинків виникла пожежа будівельного сміття. Рятувальники загасили її на площі п'ять квадратних метрів. Аварійно-рятувальні роботи завершені», – розповів речник ДСНС Донеччини.

Нагадаємо, що близько 22:40 на Слов'янськ окупанти скинули три авіабомби ФАБ-250.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко