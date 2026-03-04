Поблизу Краматорська через удар російського дрона загинув майор поліції

На Донеччині через удар російського дрону загинув вибухотехнік Артур Горєлов. Фото: поліція

У селищі Біленьке Краматорського району Донецької області 3 березня під час розмінування загинув майор поліції Артур Горелов. Чоловік займався розмінуванням, коли російські окупанти атакували його дроном. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Майор поліції Артур Горелов працював старшим інспектором вибухотехнічної служби ГУНП у Донецькій області. 3 березня під час розмінування у селищі Біленьке поліцейського атакував ворожий FPV-дрон», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, Артур Горелов родом з нині окупованого Донецька, він працював у поліції близько 17 років. У 2014 році виїхав до Маріуполя, де служив у різних підрозділах, з 2024 року приєднався до складу вибухотехнічної служби.



Раніше ми писали, що внаслідок авіаційного удару по Дружківці 2 березня загинув капітан поліції Олексій Кривенко.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

