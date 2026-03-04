У Краматорській громаді частково немає води

У Краматорській громаді немає води. Фото: pixabay

У середу, 4 березня, у Краматорській громаді Донецької області відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«З технічних причин скорочено подачу води за такими адресами: центральна частина міста (від вул. Дружби до вул. А. Вишні; від Б. Краматорського до вул. А. Тихого); Новий Світ (частково); мікрорайон Лазурний; село Біленьке (частково)», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 3 березня без послуги електропостачання залишилось місто Дружківка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

