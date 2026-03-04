Наслідки обстрілу Слов`янська: фото руйнувань у приватному секторі

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: Новини Донбасу

На оприлюднених кадрах — результати авіаудару по житлових кварталах Словʼянська. Цей район уже неодноразово ставав ціллю: лише кілька днів тому мешканці відновлювали вікна та двері після попереднього прильоту неподалік, а сьогодні знову залишилися без даху над головою. Про це передає кореспондент «Новини Донбасу».



В одному з епіцентрів удару з-під завалів дістали жінку — вона вижила. В іншому місці влучання загинув чоловік.



Руйнування настільки значні, що в багатьох будинках буквально знесло стіни, через що мешканці змушені терміново шукати новий прихисток.

«Люди щойно почали все відновлювати після прильоту, який був дня три-чотири тому, як стався новий удар. Зараз ситуація значно гірша: у багатьох домівках не просто вибило скло, а зруйновано самі конструкції будівель. Місцеві мешканці, які залишалися тут до останнього, зараз у розпачі — вони фактично втратили своє житло».



Раніше ми писали, що вночі 3 березня російська армія трьома авіабомбами вдарила по місту Слов'янськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

