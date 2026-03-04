В Україні стартували виплати «дитячої допомоги»

Ілюстративне фото: виплати «дитячої допомоги» в Україні. Створено ШІ.

В Україні розпочалися виплати «дитячої допомоги». Для отримання коштів громадяни вже можуть відкривати спеціальні рахунки в «Ощадбанку». Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook.



Йдеться, зокрема, про запуск виплат у межах програми «єЯсла». За словами очільниці уряду, кошти вже починають надходити для 1370 отримувачів. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця — її можуть отримувати мати, батько або опікун після досягнення дитиною одного року за умови виходу на роботу.



Гроші дозволено спрямовувати на оплату послуг няні, асистента або закладу дошкільної освіти.



Окрім цього, продовжуються виплати допомоги по догляду за дитиною до одного року. Із початку 2026 року її розмір становить 7 тисяч гривень щомісяця. Наразі такі виплати вже перераховано понад 46 тисячам родин.



Також зберігаються інші види державної підтримки: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, а також одноразова виплата 50 тисяч гривень при народженні дитини.



В уряді зазначають, що працюють над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через застосунок «Дія», щоб зробити процедуру оформлення максимально простою та зручною для родин.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»