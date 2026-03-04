Підрозділ НГУ вразив С-400 під Бєлгородом

Скидання боєприпасів на С-400 «Тріумф».

Підрозділ Lasar’s Group у складі Національної гвардії України повідомив про ураження російського зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Бєлгородській області РФ.



Як зазначають у підрозділі, операцію провели у взаємодії з 429-ю окремою бригадою безпілотних систем «Ахіллес» та УОС. Після спільної аналітичної роботи аеророзвідка 429-ї бригади виявила позицію зенітно-ракетного комплексу на території противника. Отримані координати передали екіпажам Lasar’s Group.



Надалі українські розрахунки здійснили виліт у район зосередження комплексу та завдали ударів по цілі. За попередніми оцінками, це дозволило суттєво знизити активність російської протиповітряної оборони на Харківському напрямку.

Drone operator of Lazar Group стріляє бомбою на Російський S-400 Air Defense система ланцюжка на Kharkiv front.



Це деякий, хто висить як drone, може бути невід'ємно неконтрольований 100% до того, що дія, але це продовжує керувати ним, щоб скористатися своїми бомбами на target. pic.twitter.com/YDs2G4PJy1 - Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) March 4, 2026

У підрозділі нагадали, що у листопаді 2025 року його засновник, полковник Павло Єлізаров, в інтерв’ю Forbes заявляв про намір досягти ураження С-400 «Тріумф». Наразі, за даними військових, у бойовому активі підрозділу — ураження всіх типів наземних цілей противника.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»