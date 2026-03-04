Десантники знищили техніку РФ на Курщині

Автомобілі армії РФ.

Підрозділи 80-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують вражати логістичні об’єкти російських військ на території Курської області РФ. Днями оператори ударних безпілотників виявили та знищили невеликий склад автомобільної техніки противника.



Як повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, під удар потрапили мікроавтобуси типу «буханка», квадроцикл та кілька позашляховиків.



За даними військових, зазначена техніка використовувалася для транспортування особового складу та матеріально-технічних засобів у напрямку Сумської області. У ДШВ наголошують, що такі дії спрямовані на зниження наступального потенціалу противника.







За інформацією Генерального штабу, загальні втрати російських військ за минулу добу склали близько 980 осіб. Також знищено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 173 безпілотні літальні апарати, 232 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»