На Донецьк чекає колапс ЖКГ. Без води не буде опалення. Проєкти Пушиліна не врятують від катастрофи

Чоловік набирає воду у "баклажки". Фото: Дмитро Дурнєв

На захопленій Росією частині Донецької області розпочався черговий безводний місяць. Графіки залишаються суворими, тиск у трубах слабкий. Дощова вода як порятунок — тепер це похмура реальність для людей під контролем так званої «ДНР». В кранах води, як і раніше, немає, а поїздки Дениса Пушиліна до Путіна нічого не змінюють. Чи покращиться ситуація восени і чи зможуть проєкти угрупування повернути воду?

Колапс системи водопостачання у Донецьку

На окупованій частині Донеччини триває криза водопостачання. Навіть у ті дні, коли подачу води передбачено графіком, тиск занадто слабкий.



Президент ТОВ «Маріупольське телебачення» Микола Осиченко пояснює: коли вода все ж таки з'являється, жителі поспіхом наповнюють пляшки, відра та каструлі. На верхніх поверхах ситуація критична — людям доводиться спускатися вниз, у підвали, де зроблено неофіційні «відводи» для подачі води.



Втім, у деяких районах воду не дають навіть в обіцяні дні. Іноді вона з’являється раз на тиждень чи на десять днів. Люди обурені. Щоб бодай якось згладити напругу, главі угрупування «ДНР» Денису Пушиліну доводиться влаштовувати показові акції. Наприклад, він сідає за кермо водовоза, привезеного з Росії, намагаючись переконати населення, що «життя налагоджується».

Піар Пушиліна замість рішень

Під час зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним Пушилін визнав, що розрекламований водогін із Дону місцями втрачає до 60% води. Проте жодних рішень так і не ухвалили. Росія у «вирішенні» водної проблеми обмежилась постачанням водовозів. Але цього недостатньо — цистерни покривають лише мізерну частину потреб.

Пушилін звітує перед Путіним про ситуацію із водопостачанням. Фото: telegram



Додатковий захід, придуманий «ДНР», — єдина ціна на питну воду в 3,5 рубля за літр. За словами Миколи Осищенка, через це з ринку зникли приватні фірми, які пропонували воду трохи дорожче. Тепер весь ринок фактично зав’язаний на підприємства, пов’язані із самим Пушиліним.

«Усі магазини Донецька, неконтрольованої частини області завалені бутильованою водою виробництва заводів Дениса Пушиліна», — каже Осиченко.

Поки донеччани збирають воду з калюж та з кондиціонерів, Пушилін розповідає, як після захоплення територій Росією тут «налагоджується життя».

У Макіївці підготували нову "партію" бочок для води. Фото: telegram

Медичні установи без води

Криза торкнулася не лише будинків мешканців, але й критично важливих об’єктів. У лікарнях та школах діє жорсткий дефіцит. Окупаційна влада закріпила за ними окремі водовози, але невідомо, звідки брати воду для їх наповнення.



За словами Осиченка, у таких умовах неможливо дотримуватись санітарних норм — ні в медзакладах, ні в дитсадках, ні в громадських місцях. Журналіст підкреслює, що проблема не тимчасова, а стане постійною: комплексного рішення в окупації ніхто не пропонує.

Чоловік із Донецька каже, що на їхній вулиці 10-й день немає води. Скрін із сюжету місцевого телеканалу.

Пізні та неефективні проекти Росії

Кремлівські ставленики кілька місяців обговорюють, як повернути воду, хоч дефіцит існує роками.



Варіанти на кшталт розчищення усть річок чи буріння нових свердловин ситуацію принципово не змінять, вважає завідувач лабораторії ГІС Всесвітнього центру даних геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон. З його слів, це дасть лише тимчасовий ефект для окремих населених пунктів. Гапон зазначає, що п'ять років тому води на Донбасі теж не вистачало, але ситуація стала катастрофічною саме після повномасштабної війни. Багато водосховищ обміліли через зношену інфраструктуру та бездіяльність окупаційних адміністрацій. Додаткову проблему створило те, що в шахтах перестали відкачувати воду, а штучні водоймища при вугільних підприємствах висохли.

«Тут проблема кліматична, проблема синоптична та проблема господарська. І ось третя господарська найбільша. Води немає з основного водоводу, який раніше перекидав воду із Сіверського Дінця. Зараз по окремих водосховищах води менше, ніж завжди у цей період, ми можемо спостерігати із супутника. Проте все одно за великою кількістю водоймищ ми бачимо, що вода у нормальному обсязі там знаходиться. Тому це все залежить від господарювання та якості ухвалення рішень», — каже експерт.

Висохле водосховище під Маріуполем. Фото: telegram Маріуполь зараз

Логічний ланцюжок — без води не буде й опалення

Відсутність води спричиняє нові кризи. Як вважають експерти, на 11-му році окупації на регіон чекає повний колапс ЖКГ.

«Без води скоро стануть ТЕС, без ТЕС не буде електрики. Без електрики, як не дивно, знову ж таки, не буде води, бо насоси та вода, тобто електрика та вода це комплекс», — пояснює Микола Осиченко.

Таким чином, комунальна система на окупованій території Донбасу може колапсувати повністю: вода, електрика та опалення взаємопов'язані. Росія, яка витрачає колосальні гроші на війну, не робить реальних кроків, щоб урятувати місцеве населення. Теоретично можна було б збудувати нові канали або перекинути воду з Дону у більших обсягах, але Кремль цього не робить.

Понтонні станції для перекачування води на Хаженківському водосховищі. Фото: telegram

«З реальних варіантів лише деокупація, – каже Сергій Гапон. — Ця територія вже інтегрована у водогосподарську систему України. Будь-які інші проекти – фантастика, вони озвучуються лише для того, щоб заспокоїти населення».

Експерти попереджають: з кожним роком ситуація стає гіршою як мінімум удвічі. Врятуватися окуповані території можуть хіба що внаслідок опадів, які наповнять водосховища восени. Але вже наступного літа дефіцит повториться.