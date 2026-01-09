Зеленський призначив уродженця Донеччини головою Дніпропетровської ОВА. Чим багата сім'я Олександра Ганжі

Новий голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Фото: ДОВА

8 січня президент України Володимир Зеленський призначив генерала поліції та уродженця міста Мирноград на Донеччині Олександра Ганжу керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Про це йдеться в указі голови держави.



Вже 9 січня Ганжа розпочав виконання обов'язків на новій посаді.



З жовтня 2023 року він обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.



Редакція «Новин Донбасу» розповідає, що декларує родина уродженця Донеччини, який став новим головою Дніпропетровської ОВА.



Нерухомість



Згідно з декларацією за 2025 рік, у Харкові Олександр Ганжа володіє квартирою загальною площею 63,9 квадратних метри.



В Одесі Ганжа декларує два нежитлові приміщення загальною площею 6,7 квадратних метри кожен, а також місце для паркування загальною площею 18,1 квадратних метри.



У Дніпрі новий начальник ОВА орендує приватний будинок та земельну ділянку загальною площею 850 квадратних метрів.



У селищі Коломак Харківської області дружина Ганжі володіє приватним будинком та земельною ділянкою загальною площею 61 423 квадратних метри.



У селищах Пісочин та Старий Салтів на Харківщині дружина чиновника володіє земельними ділянками загальною площею 900 та 624 квадратних метри.



У Харкові дружина генерала поліції володіє гаражем загальною площею 16,1 квадратних метри та у спільній власності з двома громадянами України – квартирою загальною площею 44,9 квадратних метри.



В Одесі дружина Олександра Ганжі володіє квартирою загальною площею 73,7 квадратних метри.



Об'єкти незавершеного будівництва



У Харкові Ганжа декларує недобудований гараж загальною площею 24 квадратних метри.



Автомобілі



Дружина чиновника має право безкоштовно користуватися позашляховиком Nissan Rogue 2015 року випуску. Машиною володіє громадянин України.



Доходи



За 2025 рік на посаді начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олександр Ганжа заробив 1 341 446 гривень, а також отримав 40 147 гривень зарплати на роботі за сумісництвом у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.



Дружина Ганжі за 2025-й у Харківському національному університеті внутрішніх справ заробила 430 539 гривень, а також отримала від ХНУВС вихідну допомогу при звільненні та компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 361 492 гривні та дохід від надання майна в оренду на суму 80 519 гривень.



Банківські рахунки



На рахунку в одному з українських банків чиновник зберігає 14 673 гривні, його дружина – 11 505 гривень.



Готівка



У готівковому вигляді Ганжа зберігає 91 000 доларів, його дружина – 33 000 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що декларує сім'я нового начальника Головного управління Національної поліції у Луганській області Олександра Моргунова.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко