Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський призначив уродженця Донеччини головою Дніпропетровської ОВА. Чим багата сім'я Олександра Ганжі
09 січня 2026, 16:44

Зеленський призначив уродженця Донеччини головою Дніпропетровської ОВА. Чим багата сім'я Олександра Ганжі

Новий голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Фото: ДОВА Новий голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Фото: ДОВА

8 січня президент України Володимир Зеленський призначив генерала поліції та уродженця міста Мирноград на Донеччині Олександра Ганжу керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Про це йдеться в указі голови держави.

Вже 9 січня Ганжа розпочав виконання обов'язків на новій посаді.

З жовтня 2023 року він обіймав посаду начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Редакція «Новин Донбасу» розповідає, що декларує родина уродженця Донеччини, який став новим головою Дніпропетровської ОВА.

Нерухомість

 Згідно з декларацією за 2025 рік, у Харкові Олександр Ганжа володіє квартирою загальною площею 63,9 квадратних метри.

В Одесі Ганжа декларує два нежитлові приміщення загальною площею 6,7 квадратних метри кожен, а також місце для паркування загальною площею 18,1 квадратних метри.

У Дніпрі новий начальник ОВА орендує приватний будинок та земельну ділянку загальною площею 850 квадратних метрів.

У селищі Коломак Харківської області дружина Ганжі володіє приватним будинком та земельною ділянкою загальною площею 61 423 квадратних метри.

У селищах Пісочин та Старий Салтів на Харківщині дружина чиновника володіє земельними ділянками загальною площею 900 та 624 квадратних метри.

У Харкові дружина генерала поліції володіє гаражем загальною площею 16,1 квадратних метри та у спільній власності з двома громадянами України – квартирою загальною площею 44,9 квадратних метри.

В Одесі дружина Олександра Ганжі володіє квартирою загальною площею 73,7 квадратних метри.

Об'єкти незавершеного будівництва

 У Харкові Ганжа декларує недобудований гараж загальною площею 24 квадратних метри.

Автомобілі

 Дружина чиновника має право безкоштовно користуватися позашляховиком Nissan Rogue 2015 року випуску. Машиною володіє громадянин України.

Доходи

 За 2025 рік на посаді начальника ГУНП у Дніпропетровській області Олександр Ганжа заробив 1 341 446 гривень, а також отримав 40 147 гривень зарплати на роботі за сумісництвом у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ.

Дружина Ганжі за 2025-й у Харківському національному університеті внутрішніх справ заробила 430 539 гривень, а також отримала від ХНУВС вихідну допомогу при звільненні та компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 361 492 гривні та дохід від надання майна в оренду на суму 80 519 гривень.

Банківські рахунки

 На рахунку в одному з українських банків чиновник зберігає 14 673 гривні, його дружина – 11 505 гривень.

Готівка

 У готівковому вигляді Ганжа зберігає 91 000 доларів, його дружина – 33 000 доларів.

Нагадаємо, що «Новини Донбасу» розповідали, що декларує сім'я нового начальника Головного управління Національної поліції у Луганській області Олександра Моргунова.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський Олександр Ганжа
Місця
Дніпропетровська область Мирноград
Організації
Поліція Дніпропетровська ОВА
Інше
декларація
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
11:01
В окупованому Маріуполі активізувалися організовані квартирні крадіжки
22:46
«Компенсаційна» бездомність: що відбувається з житлом в окупованому Маріуполі
20:40
ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму
18:31
На окупованій Донеччині лунали вибухи: у регіоні проблеми зі світлом
15:43
В окупованому Лисичанську з 2 січня практично немає світла: критична інфраструктура зупинена – ОВА
09:39
У Мелітополі стрімко погіршується медицина — рух «Жовта Стрічка»
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
усі новини
14:38
Обстріл Слов'янська: кількість поранених зросла до п'яти
13:47
Волноваха та сім сіл залишилися без світла після аварії на підстанції
12:58
Слов'янськ зазнав авіаудару із застосуванням КАБ
11:57
У Костянтинівці ховають у дворах, виживають на гуманітарці
11:19
Армія РФ вночі атакувала Слов'янськ, Дружківку та Краматорськ
10:34
У Росії стався масштабний збій Telegram
09:56
Дрон «Молнія» вдарив по приватному будинку у Шевченківському районі Запоріжжя
09:30
За добу на Донеччині — один загиблий і двоє поранених
08:46
Армія РФ атакувала Дніпропетровську область
08:24
Під Волгоградом уламки БПЛА впали на нафтобазу, спричинивши пожежу
21:15
Дружківка залишається без води
19:30
У ЄС пропонують посилити українську ППО та посилити санкції проти Росії
18:52
Російська армія зосередила понад 10 підрозділів навколо Мирнограда – ЗСУ
18:22
Російські війська атакували два кораблі із зерном у портах України: загинув моряк — Кулеба
17:36
Коли жар виходить з-під контролю – як безпечно знижувати високу температуру тіла (реклама)
17:28
У Слов`янську двоє піротехніків отримали поранення під час розмінування
17:09
Російські окупанти вранці вдарили дроном по Краматорській громаді
16:44
Зеленський призначив уродженця Донеччини головою Дніпропетровської ОВА. Чим багата сім'я Олександра Ганжі
16:39
Росія цілеспрямовано атакувала районні котельні цієї ночі — Свириденко
15:48
США захопили ще один танкер «тіньового флоту» Росії — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Уламок авіабомби у центрі Слов'янська. Фото з відкритих джерел Слов'янськ зазнав авіаудару із застосуванням КАБ
10 січня, 12:58
Найманець РФ, на ім'я Франциск з міною ТМ-62, прив'язаною до грудей. РФ відправила африканського найманця в бій з міною на грудях
09 січня, 15:45
Уламок балістичної ракети «Орєшнік». СБУ показала уламки ракети «Орєшнік» після удару по Львівщині
09 січня, 14:24
Наслідки обстрілу РФ. РФ обстріляла медичний заклад у Херсоні: постраждали дві медсестри
09 січня, 13:35
Життя прикордонників бригади «Помста» показали у новому відео Життя прикордонників бригади «Помста» показали у новому відео
09 січня, 11:55
Фото: Новини Донбасу Російський дрон пошкодив будівлю посольства Катару в Україні
09 січня, 10:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір