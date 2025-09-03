Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Донецк ждет коллапс ЖКХ. Без воды не будет отопления. Проекты Пушилина не спасут от катастрофы

03 сентября 2025, 18:20

Мужчина набирает воду в Мужчина набирает воду в "баклажки". Фото: Дмитрий Дурнев

На захваченной Россией части Донецкой области начался очередной безводный месяц. Графики по-прежнему жесткие, напор слабый. Дождевая вода как спасение — теперь это мрачная реальность для людей находящихся под контролем так называемой «ДНР». В кранах воды по‑прежнему нет, а поездки Дениса Пушилина к Путину ничего не меняют. Улучшится ли ситуация осенью и могут ли проекты группировки вернуть воду?

Коллапс системы водоснабжения в Донецке

На оккупированной части Донецкой области продолжается кризис с водоснабжением. Даже в те дни, когда подача воды предусмотрена графиком, напор слишком слабый.

Президент ООО «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко объясняет: когда вода все же появляется, жители в спешке наполняют бутылки, ведра и кастрюли. На верхних этажах ситуация критическая — людям приходится спускаться вниз, в подвалы, где сделаны неофициальные «выводы» для подачи воды.

Однако в некоторых районах воду не дают даже в обещанные дни. Иногда она появляется раз в неделю или раз в десять дней. Жители возмущены. Чтобы хоть как‑то сгладить напряжение, главе группировки «ДНР» Денису Пушилину приходится устраивать показательные акции. Например, он садился за руль водовоза, привезенного из России, пытаясь убедить население, что «жизнь налаживается».

Пиар Пушилина вместо решений

Во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным Пушилин признал, что хваленый водовод из Дона теряет местами до 60% воды. При этом никаких решений принято так и не было. Россия в «решении» водной проблемы ограничилась поставками водовозов. Но этого недостаточно — цистерны закрывают лишь крошечную часть потребностей.

Пушилин отчитывается перед Путиным о ситуации с водоснабжением. Фото: telegram


Дополнительная мера, придуманная «ДНР», — единая цена на питьевую воду в 3,5 рубля за литр. По словам Николая Осыченко, в результате этого решения с рынка исчезли частные фирмы, которые предлагали воду чуть дороже. Ныне весь рынок фактически завязан на предприятия, связанные с самим Пушилиным.

«Все магазины Донецка, Донецкой области неподконтрольной части завалены бутилированной водой производства с заводов Дениса Пушилина», — говорит Осыченко.

В то время, когда дончане собирают воду из луж и капающих кондиционеров, он описывает, как после захвата территорий Россией тут налаживается жизнь.

В Макеевке подготовили новую "партию" бочек для воды. Фото: telegram

Медицинские учреждения без воды

Кризис затронул не только дома жителей, но и критически важные объекты. В больницах и школах действует жесткий дефицит. Оккупационные власти закрепили за ними отдельные водовозы, однако неизвестно, откуда брать воду для наполнения этих машин.

По словам Николая Осыченко, в таких условиях невозможно соблюдать санитарные нормы — ни в медучреждениях, ни в детских садах, ни в общественных местах. Журналист подчеркивает, что проблема не временная, а станет постоянной: комплексного решения в оккупации никто не предлагает.

Мужчина из Донецка говорит, что на их улице 10-тый день нет воды. Скрин из сюжета местного телеканала.

Поздние и неэффективные проекты России

Кремлевские ставленники несколько месяцев обсуждают, как вернуть воду, хоть дефицит существует годами.

Варианты вроде расчистки устьев рек или бурения новых скважин ситуацию принципиально не изменят, считает заведующий лабораторией ГИС Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон. По его словам, это даст лишь временный эффект для отдельных населенных пунктов. Гапон отмечает, что пять лет назад воды на Донбассе тоже не хватало, но ситуация стала катастрофической именно после начала полномасштабной войны. Многие водохранилища обмелели из‑за изношенной инфраструктуры и бездействия оккупационных администраций. Дополнительную проблему создало то, что в шахтах перестали откачивать воду, а искусственные водоемы при угольных предприятиях высохли.

«Здесь проблема климатическая, проблема синоптическая и проблема хозяйственная. И вот третья хозяйственная самая большая. Воды нет из основного водовода, который раньше перебрасывал воду из Северского Донца. Сейчас по отдельным водохранилищам воды меньше, чем всегда в этот период, мы можем наблюдать со спутника. Однако все равно по большому количеству водохранилищ мы видим, что вода в нормальном объеме там находится. Поэтому это все зависит от хозяйствования и качества принятия решений», — говорит эксперт.

Высохшее водохранилище под Мариуполем. Фото: telegram Мариуполь сейчас

Логическая цепочка — без воды не будет и отопления

Отсутствие воды влечет за собой новые кризисы. Как считают эксперты, на 11‑м году оккупации регион ждет полный коллапс ЖКХ.

«Без воды скоро станут ТЭС, без ТЭС не будет электричества. Без электричества, как ни странно, опять же, не будет воды, потому что насосы и вода, то есть электрика и вода это комплекс», — объясняет Николай Осыченко.

Таким образом, коммунальная система на оккупированной территории Донбасса может рухнуть целиком: вода, электричество и отопление взаимосвязаны. Россия, которая тратит колоссальные деньги на войну, не предпринимает реальных шагов, чтобы спасти местное население. Теоретически можно было бы построить новые каналы или перебросить воду из Дона в больших объемах, но Кремль этого не делает.

Понтонные станции для перекачки воды на Хажёнковском водохранилище. Фото: telegram

«Из реальных вариантов только деоккупация, — говорит Сергей Гапон. — Эта территория уже интегрирована в водохозяйственную систему Украины. Любые другие проекты — фантастика, они озвучиваются лишь для того, чтобы успокоить население».

Эксперты предупреждают: с каждым годом ситуация становится хуже как минимум в два раза. Спастись оккупированные территории могут разве что за счет осадков, которые наполнят водохранилища осенью. Но уже следующим летом дефицит повторится.

События
водный кризис вода на донбассе
Организации
Вода Донбасса ДНР Северский Донец-Донбасс
Люди
Денис Пушилин
Места
Макеевка Донецкая область Мариуполь Донецк
