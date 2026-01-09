Російська армія зосередила понад 10 підрозділів навколо Мирнограда – ЗСУ

Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState

У місті Мирноград Донецької області ситуація залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Війська Росії зосередили навколо міста понад 10 підрозділів та продовжують накопичувати сили на півдні та північно-східних околицях.



«При цьому ворог з початку року знизив відкриті штурмові дії та збільшив зусилля з інфільтрації у центральну частину міста. Для запобігання подальшому просуванню ворога продовжуються пошуково-ударні дії Сил оборони України у Мирнограді та на підступах до міста», – заявили в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко