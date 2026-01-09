У ЄС пропонують посилити українську ППО та посилити санкції проти Росії

Кая Каллас пропонує посилити українську ППО та посилити санкції проти Росії

Використання Росією балістичної ракети «Орєшнік» є ескалацією проти України та спрямоване на протедію Європи та США. Про це написала високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х у п'ятницю, 9 січня.

«Путін не хоче миру, відповіддю Росії на дипломатичні зусилля є ще більше ракет та руйнувань. Ця смертоносна схема масштабних російських ударів, що повторюються, повторюватиметься, поки ми не допоможемо Україні її зламати. За повідомленнями Росії, застосування ракети "Орєшнік явною ескалацією проти України і спрямоване на попередження Європи та США», — зазначила вона.

Каллас підкреслила, що країни ЄС мають «глибше поринути у свої запаси засобів протиповітряної оборони та негайно їх поставити».

«Ми також маємо ще більше підвищити вартість цієї війни для Москви, зокрема шляхом введення більш жорстких санкцій», — резюмувала вона.