Росія цілеспрямовано атакувала районні котельні цієї ночі — Свириденко

Минулої ночі російські військові цілеспрямовано били по районних котельнях. Про це повідомила на своєму тг-каналі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За словами прем'єра, росіяни майже п'ять годин завдавали ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Через атаку знеструмлено Славутич. У Києві продовжуються роботи з підключення понад 500 тисяч споживачів, повідомила Свириденко.

Зазначається, що енергетики вже відновлюють світло для близько трьох тисяч абонентів на Чернігівщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів у Києві було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, що призвело до перебоїв з водопостачанням.