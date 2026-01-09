Росія цілеспрямовано атакувала районні котельні цієї ночі — Свириденко

Минулої ночі російські військові цілеспрямовано били по районних котельнях. Про це повідомила на своєму тг-каналі прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
За словами прем'єра, росіяни майже п'ять годин завдавали ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.
Через атаку знеструмлено Славутич. У Києві продовжуються роботи з підключення понад 500 тисяч споживачів, повідомила Свириденко.
Зазначається, що енергетики вже відновлюють світло для близько трьох тисяч абонентів на Чернігівщині.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів у Києві було знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, що призвело до перебоїв з водопостачанням.
