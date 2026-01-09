Трамп: Україна та РФ зараз хочуть укласти мирну угоду

Україна та РФ хочуть укласти мирну угоду. Фото: відкриті джерела

Президент США Дональд Трамп повідомив в інтерв'ю газеті The New York Times, що глава Кремля Володимир Путін готовий до підписання мирної угоди.



За його словами, зараз обидві сторони можуть бути зацікавлені у досягненні домовленостей, хоча остаточних висновків він робити не поспішає.



«У мене були випадки, коли я вже домовився з Путіним, а Зеленський відмовлявся від оборудки, що мене шокувало. А траплялися й випадки, коли все було навпаки. Думаю, зараз вони обоє хочуть укласти угоду, але ми це ще з'ясуємо», - заявив він.



Крім того, американський президент зазначив, що не готовий обіцяти збільшення підтримки Україні, якщо Росія продовжить чинити опір припиненню вогню. Він також назвав конкретних термінів завершення війни.



Трамп підкреслив, що США відіграватимуть другорядну роль, а основна відповідальність ляже на союзників України в Європі.



Нагадаємо, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова фактично підтвердила намір Москви продовжувати так звану «спеціальну військову операцію», коментуючи плани західних країн щодо посилення підтримки України після підписання в Парижі декларації «коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для Києва.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»