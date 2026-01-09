СБУ показала уламки ракети «Орєшнік» після удару по Львівщині

Уламок балістичної ракети «Орєшнік».

Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети «Орєшнік», якою війська РФ атакували Львівську область у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. У СБУ заявили, що цей удар по цивільній інфраструктурі кваліфікується як воєнний злочин.

Як повідомили у пресслужбі відомства, слідчі встановили місця падіння уламків ракети. За попередніми даними, знайдені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орєшнік».

Серед виявлених елементів:

блок стабілізації та наведення — фактично «мозковий центр» ракети;

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Усі уламки отримали статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертні дослідження.

За попередньою інформацією, пуск ракети середньої дальності класу «земля-земля» було здійснено з російського полігону «Капустин Яр».



У СБУ наголошують, що атакою по цивільних об’єктах поблизу кордону з Європейським Союзом кремль намагався зруйнувати критично важливу інфраструктуру регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину, а також осіб, причетних до його організації та виконання, з метою притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини







Раніше в Міноборони РФ заявили про удар «Орєшніком» по Україні у відповідь на «атаку» по резиденції Путіна.