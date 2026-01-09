Життя прикордонників бригади «Помста» показали у новому відео

У мережі з’явилися кадри буднів прикордонників бригади «Помста» на позиціях. Відео оприлюднила пресслужба Держприкордонслужби України.

«Прикордонний підрозділ "ЩИТ" щодня виконує бойові завдання на передовій. Холод, багнюка, переправи через крижану воду та життя в польових умовах — це звичайні будні наших бійців», — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як українські захисники живуть та виконують завдання в бойових умовах, стикаючись із проблемами транспортування, постачання та доставки провізії.

