Фото: Новини Донбасу

Цієї ночі, окрім ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі, російський дрон пошкодив будівлю Посольства Катару в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.



«Це держава, яка докладає значних зусиль для посередництва з Росією та сприяє звільненню військовополонених і цивільних, утримуваних у російських тюрмах», — наголосив очільник держави.



За ніч зафіксовано 242 безпілотники. Окрім цього, росіяни випустили 13 балістичних ракет по енергетичних та цивільних об’єктах, серед них одна ракета середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.