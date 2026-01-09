РФ обстріляла медичний заклад у Херсоні: постраждали дві медсестри

Близько 12:15, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу в Дніпровському районі Херсона. Снаряд пробив стіну одного з відділень. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.
У двох медсестер, які постраждали під час атаки, зафіксовані контузії та мінно-вибухові травми. Їх ушпиталено для проведення обстеження та подальшого лікування. Місцеві служби працюють над забезпеченням безпеки та оцінкою завданих руйнувань.
Херсон— Hochu dodomu (@hochu_dodomu) January 9, 2026
Це просто страх. Кадри зсередини обстріляної лікарні.
Снаряд пробивши стіну одного з відділень. У двох медсестер контузії та мінно-вибухові травми.
ㅤРосія - держава-терорист. pic.twitter.com/aAiG5fRTSN
Нагадаємо, 8 січня близько 12:20 російська армія обстріляла кафе в Херсоні з артилерії: загинули дві людини, ще троє дістали поранення.
