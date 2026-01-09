РФ обстріляла медичний заклад у Херсоні: постраждали дві медсестри

Наслідки обстрілу РФ.

Близько 12:15, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приміщення медичного закладу в Дніпровському районі Херсона. Снаряд пробив стіну одного з відділень. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.



У двох медсестер, які постраждали під час атаки, зафіксовані контузії та мінно-вибухові травми. Їх ушпиталено для проведення обстеження та подальшого лікування. Місцеві служби працюють над забезпеченням безпеки та оцінкою завданих руйнувань.

Херсон

Це просто страх. Кадри зсередини обстріляної лікарні.



Снаряд пробивши стіну одного з відділень. У двох медсестер контузії та мінно-вибухові травми.

ㅤРосія - держава-терорист. pic.twitter.com/aAiG5fRTSN — Hochu dodomu (@hochu_dodomu) January 9, 2026

Нагадаємо, 8 січня близько 12:20 російська армія обстріляла кафе в Херсоні з артилерії: загинули дві людини, ще троє дістали поранення.