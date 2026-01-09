«Шахеди» вночі масовано атакували Київську область: є поранені, з-під завалів врятували сім'ю з дитиною

Наслідки атаки на Київщину. Фото: поліція

У ніч з 8 на 9 січня російська армія ударними дронами масовано атакувала Київську область. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



Під удар потрапили п'ять районів області.



У Броварському районі виникла пожежа у двох приватних будинках. З-під завалів рятувальники дістали трьох дорослих та п'ятирічну дитину. Усі вони з отруєнням продуктами горіння госпіталізовані. Стан дорослих – легкий, дитина перебуває у важкому стані у реанімації. Також постраждав 18-річний хлопець – різана рана передпліччя.



Крім того, зафіксували пожежі та пошкодження приватних будинків, багатоповерхівки, гаражів, автомобілів, виробничо-складських приміщень та потужностей промислового підприємства. Усі пожежі загасили.



У Вишгородському районі пошкоджений приватний будинок.



В Обухівському районі загорілися приватний будинок та склади фермерського господарства. Пошкоджені конструктивні елементи будівель.



У Бориспільському районі пошкоджені три приватні будинки. Також уламки дрона впали на територію лікарні.



У Бучанському районі пошкоджені два багатоквартирні будинки.



Станом на ранок внаслідок атаки та складних погодних умов без електропостачання залишаються понад 370 тисяч споживачів.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що у Броварському районі врятували з-під завалів сім'ю – п'ятирічну дитину та її маму, тата та бабусю.



За даними Повітряних сил ЗСУ, регіон атакували групи дронів-камікадзе «Шахед».

Нагадаємо, що у ніч з 8 на 9 січня Росія вдарила «Орєшніком» по Україні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко