Уродженець Луганщини та колишній начальник Нацполіції Донеччини став головою Чернівецької ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Осипенка на посаду голови Чернівецької обласної військової адміністрації. Раніше Осипенко очолював Національну поліцію на Донеччині. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Як відомо, у листопаді 2021 року Осипенко став керівником Головного управління Нацполіції у Донецькій області. Крім того, раніше обіймав посаду в.о. начальника поліції Херсонської області.
Руслан Осипенко народився на Луганщині, працював в органах внутрішніх справ з 1996 року. Також проходив службу у Київській, Полтавській, Миколаївській областях, Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, зокрема на керівних посадах. 2020 року обіймав посаду заступника начальника-начальника кримінальної поліції Черкаської області.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
