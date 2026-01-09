США захопили ще один танкер «тіньового флоту» Росії — ЗМІ

Скриншот з відео перехоплення танкера «Оліна»

Берегова охорона США перехопила танкер «Оліна» у водах неподалік Венесуели, співробітники служби висадилися на судно 9 січня, повідомляє американська газета The Wall Street Journal, посилаючись на джерела.

Як вказує The Bell, реєстраційний номер «Оліна» збігається з реєстраційним номером танкера «Мінерва М». У січні 2025 року танкер потрапив під санкції США як судно тіньового флоту, яке використовується для перевезення російської нафти в обхід західних санкцій.

Судно плаває під прапором Східного Тимору. Востаннє воно повідомляло про своє місце розташування 52 дні тому, у середині листопада, недалеко від узбережжя Венесуели, пише Reuters, посилаючись на дані компанії Vanguard.

Це вже п'яте судно, захоплене США під час операції, спрямованої проти суден, що беруть участь у перевезенні нафти з Венесуели. На суди тіньового флоту припадає 70% експорту нафти Венесуели.

Серед іншого, США захопили в Атлантичному океані танкер «Белла 1», який належить російській компанії. Росія назвала затримання судна «незаконною силовою акцією».