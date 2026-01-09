Російські окупанти вранці вдарили дроном по Краматорській громаді

Росіяни атакували Краматорську громаду. Фото: міськрада

Краматорська громада Донецької області зранку у п'ятницю, 9 січня, потрапила під обстріл. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, «приліт» стався о 08:30, росіяни використали FPV-дрон з бойовою частиною.



«Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в приватному секторі. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



В результаті пошкоджено господарські приміщення в одній із зон громади.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»