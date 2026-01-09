Російські війська атакували два кораблі із зерном у портах України: загинув моряк — Кулеба

У портах України росіяни атакували два кораблі: загинув моряк. Фото з телеграм-каналу Олексія Куліби

Російські військові атакували два судна із зерном у портах України. Загинув моряк-сирієць. Про це повідомив віце-прем’єр України Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, російський БПЛА атакував судно під іноземним прапором Сент-Кітс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморська для завантаження зерном. Попередньо є постраждалі.

Зазначається, що ще одне судно, яке перевозило сою, було атаковане у порту Одеси. Внаслідок цього загинув член екіпажу, громадянин Сирії.

На місце атаки направлено рятувальні підрозділи.

