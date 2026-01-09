Російські війська атакували два кораблі із зерном у портах України: загинув моряк — Кулеба

Російські військові атакували два судна із зерном у портах України. Загинув моряк-сирієць. Про це повідомив віце-прем’єр України Олексій Кулеба.
За словами Кулеби, російський БПЛА атакував судно під іноземним прапором Сент-Кітс і Невіс, яке прямувало до порту Чорноморська для завантаження зерном. Попередньо є постраждалі.
Зазначається, що ще одне судно, яке перевозило сою, було атаковане у порту Одеси. Внаслідок цього загинув член екіпажу, громадянин Сирії.
На місце атаки направлено рятувальні підрозділи.
Раніше повідомлялося, що США захопили ще один танкер «тіньового флоту» РФ.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях