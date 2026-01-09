На Костянтинівському напрямку ворог пішов у кінні атаки

Мапа просування ЗС РФ.

На Костянтинівському напрямку, на трасі у бік Костянтинівки, північний захід від Ступочок, ворог вдався до відвертих кінних забігів. Ситуація для противника критична: його тиснуть з усіх боків, тож він хапається за будь-який спосіб маневру та руху. Про це повідомляє військовий Telegram-канал Muchnoy ✙ Jugend.



«Для них зараз головне — хоч якось прорватися. Наші морпіхи відпрацювали чітко: коні не постраждали, а от особовий склад противника — мінус, без шансів. Спроба зіграти в екзотику закінчилась прогнозовано», — зазначає військовий із позивним «Мучной».



Він додає, що паралельно фіксується активність на східному фланзі міста. Ворог зайшов на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі, намагається закріпитися та просунутися в бік дачних масивів. Мета очевидна — знайти пролом і просунутися ближче до приватного сектору зі сходу, розширюючи зону тиску.

У Генштабі уточнили, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах 7 населених пунктів, включно з Костянтинівкою.