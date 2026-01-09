Дружківка залишається без води

Через аварійні роботи вечірньої подачі води на місто Дружківка Краматорського району Донецької області не буде.

Про це повідомляють місцеві паблики.

Причина відсутності води не повідомляється з посиланням на місцеву адміністрацію.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 січня, у місті Слов'янськ Донецької області під час проведення робіт з обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований вибух.