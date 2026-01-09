У Слов`янську двоє піротехніків отримали поранення під час розмінування

У Слов`янську двоє піротехніків зазнали поранень під час розмінування. Фото: ілюстративне

У п'ятницю, 9 січня, у місті Слов'янськ Донецької області під час проведення робіт із обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів стався несанкціонований вибух. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок події постраждали двоє піротехніків Донеччини, один із них перебуває у тяжкому стані», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що в умовах військового стану піротехніки щодня виконують небезпечні завдання щодо розмінування та очищення територій від вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»