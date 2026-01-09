У Кривому Розі «Іскандери» пошкодили 36 будинків — Вілкул

Російські ракети пошкодили 36 будинків у Кривому Розі. Фото: ДСНС

У Кривому Розі 8 січня внаслідок удару балістичними ракетами загалом пошкоджено 36 багатоквартирних будинків, один із них майже зруйнований. Частково відсутнє електропостачання та газопостачання.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у п'ятницю, 9 січня.

«За уточненою інформацією, внаслідок вчорашнього чергового підлого та цинічного російського удару двома балістичними ракетами по житловому кварталу постраждало 36 багатоквартирних житлових будинків, 10 із них дуже серйозно, один із них фактично зруйнований. Вибито вікна і у квартирах, і у під'їздах. На 9 будинках також постраждали дахи. Також постраждали об'єкти бізнесу та понад 20 автомобілів», — зазначив він.

Повідомляється, що наразі у місті продовжуються роботи з тимчасового закриття вікон та покрівель. Частково в будинках відсутнє електропостачання та газопостачання – без електрики 4 будинки, та 4 будинки без газу – 2 повністю, а два частково. Ведуться роботи з відновлення.

Нагадаємо, увечері 8 січня дві балістичні ракети влучили у щільну міську забудову у Кривому Розі. Одна ракета поцілила у ту саму будівлю, яка була пошкоджена минулого року. Потерпілому чоловікові відірвало ногу, він зараз перебуває у реанімації. 17 осіб дістали поранення.