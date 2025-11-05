Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Репортаж із Кушугума Запорізької області: 15 км до лінії фронту та постійні обстріли
Результати прильоту до Кушугумської громади, Запорізької області. Фото: Новини Донбасу Результати прильоту до Кушугумської громади, Запорізької області. Фото: Новини Донбасу

Кушугум Запорізької області. 15 км до лінії фронту і постійні бомбардування До повномасштабної війни в Кушугумській громаді Запорізької області проживало понад 18 тисяч людей. Громада складається з трьох селищ — Малокатеринівки, що на березі колишнього Каховського водосховища, Кушугума — центру, та Балабиного (ближче до Запоріжжя). З початком повномасштабної війни, через часті обстріли, населення громади скоротилося на 30%. Водночас до Кушугума, що за 15 км від лінії фронту, активно евакуювалися переселенці з окупованих територій області. Якою є нинішня ситуація з російськими обстрілами, а також із водою, проблеми з якою почалися після підриву росіянами Каховської ГЕС, дивіться в нашому ексклюзивному репортажі.



Вибухи FPV-дронів, авіабомб, РСЗВ — за останні три з половиною роки все це стало буднями для мешканців Кушугумської громади та центру — селища Кушугум. Попри напружену ситуацію з безпекою, населення селища скоротилося незначно — на понад 700 осіб, і нині становить близько 7 тисяч жителів. Через обміління Каховки влітку у Кушугумі зберігається напружена ситуація з водою. А останніми місяцями до Кушугума евакуюються мешканці сусідньої Малокатеринівки, адже там залишатися вкрай небезпечно.

«Щоночі ми сидимо в підвалі. Не всю, звісно, але десь із вечора і до першої ночі — це точно», — каже місцева жителька Олена.

Місцева жителька Олена. Фото: Новини Донбасу

Нещодавно вони разом із чоловіком залишили рідний дім у Малокатеринівці, що на березі колишнього Каховського водосховища. Жінка каже, що через постійні російські обстріли малокатеринівці евакуюються до Кушугума та інших населених пунктів — подалі від фронту.

«КАБи, РСЗВ. Удень — дрони. От буквально ми збиралися, і літав дрон. Десь вибухнув. Навесні почали по нас кидати бомби, люди почали потроху виїжджати. Зараз уже нікого там немає — практично нікого», — ділиться Олена.

Приліт в один із будинків у Кушугумі. Фото: Новини Донбасу

Із 700 мешканців ще на початку літа, нині в Малокатеринівці залишилося близько 200. Олена з чоловіком узяли найнеобхідніше та виїхали до сусіднього Кушугума. Тут вдалося зняти покинутий власниками будинок.

«Ми знайшли його ще до того, як сюди прилетіло. Потім почали сумніватися. Уже просто неможливо. І син теж переїхав із дружиною — теж у Кушугум, далі туди. Теж орендують будинок», — пояснює жінка.

Наприкінці минулого місяця російські військові обстріляли Кушугум авіабомбами. Одна з них вибухнула у дворі приватного сектору — за два подвір’я від будинку, який орендує сім’я Олени.

«Упало поруч. Усе здригнулося. Ну от воно, якось я не знаю, чи хвилею туди пішло. Що нас, якось я не знаю, омінуло — просто омінуло. Трохи скла посипалося», — описує той день сусідка Олени Наталя.

Наталя, мешканка Кушугума, Запорізької області. Фото: Новини Донбасу

Вона каже, що переживають далеко не перший обстріл, але сховатися практично ніде.

«У погреб страшно — там теж завалить. Нікуди сховатися, нічого. Сидимо біля стіночки з чоловіком. От і все сховалися. І чекаємо: влучить — не влучить», — говорить Наталя.

У зруйнованому авіабомбою будинку в момент вибуху була вагітна жінка з чоловіком. На щастя, їм вдалося вижити.

«Ну слава богу, що живі, бо дівчина вагітна. Не знаю, який у неї термін, але факт — є факт», — каже місцева жителька Ольга.

Ольга, мешканка Кушугума, Запорізької області. Фото: Новини Донбасу

Через три будинки від місця останнього обстрілу живе і Ольга. Каже, що постійно чують обстріли всієї Кушугумської громади, зокрема й Малокатеринівки.

«Воно так тут літало, що… Ти ж чуєш не тільки у нас, а й от зараз, так? Чуєш усе, що відбувається: і Малокатеринівка, і ми, і місто. Де що — де впало, де летіло — ми все це чуємо, от», — говорить Ольга.

Вона розповідає, що на самому початку повномасштабної війни виїжджала — евакуювалася з донькою-підлітком. Але згодом повернулася до Кушугума і поки не збирається залишати рідний дім.

«Як то кажуть, сильнішої нації, ніж українці, немає. Не дочекаються, як каже чоловік. Живемо! А кому ми де потрібні? Куди бігти? У місто? У мене мама живе в місті, там так само страшно, як і тут. Тож, як кажуть: стіни допомагають», — ділиться Ольга.

Окрім постійних обстрілів, улітку та на початку осені кушугумці відчувають перебої з водою. Після обміління Каховського водосховища труби для забору технічної води часто не дістають.

Кушугумці відчувають перебої з водою. Фото: Новини Донбасу

«Виходить, річка без води залишилася. У нас-бо селище все на полив із річки брало. І тепер виходить, що Конкриновка — без води залишилася. А нам зробили ООН, не пам’ятаю, хто саме. У нас там свердловина є, і тут є. Пити люди беруть звідти воду», — пояснює Ольга.

В артезіанській свердловині, яку в Кушугумі відкрили ще на початку літа, вода проходить очищення за принципом зворотного осмосу.

«У нас виходить за один день чотири куби води — це очищеної осмосної води. І тому ви самі бачите, що вранці люди постійно приїжджають — бабусі, дідусі. Ми, звісно, сваримо, що деякі, не маючи совісті, беруть по десять двадцятилітрових баклажок. Ми проводимо з ними розмову, бо людям після обіду не вистачає води. А воно начищає за ніч лише чотири куби», — розповідає голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.

Голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський. Фото: Новини Донбасу

Біля станції зустрічаємо місцеву жительку Катерину. На питання, як часто доводиться приїжджати по воду, вона відповідає:

«Ну раз на місяць приїжджаємо, бо буває в кранах не дуже добра вода. Така жовтенька, помаранчева. Доводиться набирати собі й батькам. І дуже добре, що встановили цю артезіанську свердловину. Ми тепер можемо приїжджати, набирати чисту воду й пити. І діти, і ми — дорослі».

За останні чотири місяці з Малокатеринівки Кушугумської громади виїхало понад 500 людей. Родини з дітьми евакуювалися до Кушугума або Запоріжжя.

«Та звісно, виїжджають. Якщо взяти — от у нас останні статистичні дані були до війни: 18 600, потім 15 600 показували. То якщо врахувати, що в Малокатеринівці було 3 тисячі людей у мирний час, то сьогодні старостинський округ дав звітність — 170 людей. І то вони постійно мігрують — їдуть у місто, з міста повертаються. Але ми не радимо й кажемо: будьте уважні, бо FPV-дрони дуже не дають людям там спокою», — розповідає голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський.

За час повномасштабної війни в Кушугумській громаді оселилося близько 3 тисяч переселенців із прифронтових та окупованих селищ Запорізької області.

