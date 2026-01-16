Удар по російському ВПК: підтверджено ураження заводу «Атлант Аэро» в Таганрозі

Уражена ділянка заводу.

З’явилися результати ураження заводу «Атлант Аэро» у Таганрозі. Відео оприлюднене на офіційній сторінці Військово-Морських Сил ЗС України.



Операцію провели ВМС ЗС України за підтримки підрозділу ЦСО «Альфа» СБУ. Підтверджено знищення кількох виробничих цехів заводу, який виготовляв ударно-розвідувальні БпЛА «Молнія» та складові до БпЛА «Оріон» для російських військ.



Експерти OSINT-аналізу зазначили, що на супутникових знімках поганої якості раніше зафіксовано удари по головному цеху та допоміжним спорудам заводу. На відеокадрах ОК видно пожежу всередині цеху.







Нагадаємо, 13 січня 2026 року СБУ разом із ВМС ЗС України уразили завод із виробництва дронів у Таганрозі, завдавши серйозного удару по російській військовій інфраструктурі.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»