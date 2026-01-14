Кіберзлочинці вигадали нову схему, щоб виманити гроші у жителів окупації: як не стати жертвою

Ілюстративне фото

З'явилася інформація про нову схему онлайн-шахрайства, зловмисники блокують банківські картки, а потім шантажують власників та вимагають гроші. Спершу ця схема діяла у РФ, але вона може бути поширена і на окуповані території, і на підконтрольну частину України. Видання «Нижні Сірогози.City» розповіли деталі афери.



Як зазначається, працівники банків зобов'язані блокувати банківські картки за дзвінком, якщо хтось назвав прізвище, ім'я та номер картки. Шахраї активно користуються цим, оскільки ПІБ дізнатися легко. Згодом людина отримує повідомлення, що її картки заблоковані, а вже потім їй починають телефонувати невідомі, намагаючись залякати. Шахраї вимагають грошей, а якщо цього не буде на людину чекають проблеми з правоохоронними органами, сватинг (хибний виклик спецслужб), доксинг (оприлюднення приватної інформації), блокування рахунків родичів і знайомих.



Кіберзлочинцям не обов'язково знати справжню інформацію про людину, їм достатньо знати номер картки. Потім вони повідомляють банку, що «знайшли карту», ​​після чого вона автоматично блокується.



Мешканці окупованих територій особливо перебувають у зоні ризику через виток баз даних, примусову паспортизацію, незаконне використання персональної інформації та обмежений доступ до офіційного захисту, їх дані можуть активно використовувати шахраї. Однак і вільні території України можуть мати справу з такими проблемами.



Важливо не дотримуватись інструкцій незнайомців і не вступати з ними в діалог, не повідомляти паролі, PIN-коди, дані з SMS або push-повідомлень, не переказувати гроші на рахунки, не переходити за посиланнями. Найкраще у цій ситуації — заблокувати людину.