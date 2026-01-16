Непогода на Донеччині: голова ОВА розповів, яка ситуація на основних дорогах та вулицях області

Розчищення дороги на Донеччині. Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області основні дороги та вулиці розчищені та оброблені протиожеледними матеріалами. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, місцями є засніжені ділянки, тому комунальники та підрядні організації продовжують працювати.



«Задіяні 12 одиниць техніки та 15 працівників. Ще 13 одиниць техніки працюють на дорогах комунальної власності», – розповів начальник ОВА.

Нагадаємо, що у деяких громадах України через ситуацію в енергетиці та непогоду за потреби можуть послабити правила комендантської години.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко