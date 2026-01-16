У Рязанській області РФ постраждали двоє людей під час обстрілу

Рязанську область атакували БПЛА. Фото: скриншот

Російську Рязанську область вночі атакували безпілотники, внаслідок удару двоє людей отримали поранення. Про це повідомив губернатор регіону Павло Малков.



Як зазначається, протиповітряна оборона збила 22 БПЛА.



Внаслідок атаки пошкоджено фасади двох багатоповерхових будинків. Двоє людей постраждали, їм надано амбулаторну допомогу.



Крім того, уламки також впали на територію одного із промислових підприємств.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»