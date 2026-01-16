Вдень Краматорськ потрапив під російський обстріл

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: міськрада

Окупаційні війська РФ вранці у п'ятницю, 16 січня, знову атакували Краматорськ. Інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Росіяни завдали авіаційного удару о 10:55.



«З застосуванням ФАБ-250, російські війська завдали удару по промисловому об'єкту в одному з мікрорайонів громади», — йдеться в повідомленні.



Крім того, пошкоджено три багатоповерхівки та складські приміщення.



Раніше ми писали, що 16 січня о 00:42 російські війська завдали удару по Краматорській громаді Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»