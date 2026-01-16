Російські війська вночі вдарили по Краматорську, рятувальники ліквідували пожежу

Вночі в п'ятницю, 16 січня, російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
У відомстві уточнили, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у житловому будинку та господарській споруді.
Під постійною загрозою повторного обстрілу рятувальники ліквідували спалах на площі 150 кв. м.
Крім того, рятувальники ліквідували ще дві пожежі у Слов'янську. Горіли житлові будинки.
Раніше ми писали, що 15 січня російський БПЛА «Молнія-2» вдарив по місту Слов'янськ.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
