Російські війська вночі вдарили по Краматорську, рятувальники ліквідували пожежу

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: скриншот

Вночі в п'ятницю, 16 січня, російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві уточнили, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у житловому будинку та господарській споруді.



Під постійною загрозою повторного обстрілу рятувальники ліквідували спалах на площі 150 кв. м.







Крім того, рятувальники ліквідували ще дві пожежі у Слов'янську. Горіли житлові будинки.



Раніше ми писали, що 15 січня російський БПЛА «Молнія-2» вдарив по місту Слов'янськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»