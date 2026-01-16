Українська армія просунулася під Костянтинівкою, Сіверськом та Куп'янськом – ISW

Ситуація у районі Костянтинівки. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у південно-західній частині села Предтечине.



Сили оборони України також нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі села Свято-Покровське.



Крім того, українські сили нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північ від міста Куп'янськ.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 21 раз, на Куп'янському – шість, на Слов'янському – ЗСУ відбили п'ять штурмів.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитись на околицях міста Родинське Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко