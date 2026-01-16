Пілоти дронів знищили штурмову групу армії РФ і не дали оточити українських військових на Донеччині

Удар по окупантах на Донеччині. Фото: кадр із відео

Пілоти дронів підрозділу «Гострі картузи» НГУ двома скидами розбили штурмову групу ЗС РФ у приміських боях у Донецькій області. Про це повідомили у підрозділі.



За словами військових, російські штурмовики вже захопили частину окопів на одній із позицій Сил оборони України.



«Наші бійці опинилися в частковому оточенні й давали бій, який складався точно не на їхню користь. Час йшов на хвилини. Однак у справу втрутилися наші дрони та повністю змінили хід бою. Перший точний скид знищив двох стрільців прямо під час їх атаки, ще двоє – отримали поранення та сховались в укритті. Другим скидом ліквідували гранатометника з детонацією його боєкомплекту й один його напарник отримав поранення. В результаті з усієї групи штурмовиків противника лише один зміг відступити, залишивши своїх поранених товаришів. Захисники ж залишилися живі, двоє – отримали поранення, а інші – відновили позицію», - розповіли в підрозділі.

Нагадаємо, що українські пілоти дронів знищили російських військових, які намагалися закріпитись на околицях міста Родинське Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко